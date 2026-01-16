NBA／溫班亞瑪再現「少林光頭」 強森笑談相互操刀剃髮趣事

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）頂著一個大光頭造型現身比賽投籃練習，引發外界熱議，而這個造型的幕後推手，正是他的隊友強森（Keldon Johnson）。

在今天主場對決公鹿賽前，溫班亞瑪與強森雙雙以剃光頭的造型出現，強森也親口透露，兩人前一晚互相替對方理髮，留下這段趣味十足的隊友情誼插曲。

「我們昨晚才從奧克拉荷馬回來，」強森笑著回憶，「上了Wemby的車，我們就開始互相剃頭了。」隊友福克斯（De'Aaron Fox）也在訓練後打趣表示，輸給雷霆之後，總會發生些奇怪的事。

強森隨後證實這個點子來自溫班亞瑪本人，「說真的，他手藝不錯，3分鐘不到就把我的頭剃完了。至於我幫他剃，得更小心一些，因為他頭上之前被撞過，還有點腫，我怕會不小心弄到，得確保一切順順利利，所以整個過程都慢慢來。」

Keldon Johnson really shaved Wemby’s head bald 😭



(via @spurs) pic.twitter.com/mptSRVzXCg — Yahoo Sports (@YahooSports) 2026年1月16日

「他真的很快，大概三分鐘就搞定，咻咻幾下就結束，我還想說『也太快了吧』。我自己反而比較緊張，畢竟要幫他剃。」

強森也分享了實際操作的細節，「一開始我先幫他修一下邊緣，然後試著弄個有點像碗公頭的樣子，最後才直接剃掉，就這樣一路完成。」

談到這次「雙人剃頭」的起因，強森透露，其實早就有這個念頭。「我身邊最好的朋友幾乎都剃光頭，我也一直想試試看，只是之前剛好遇到全國轉播的比賽，不太適合。結果前一晚溫班亞瑪突然跟我說，『不然我們一起剃吧。』我馬上就答應了，因為我一直在找一個理由。」

強森。 路透社

身為馬刺隊效力時間最長的球員，強森笑談自己擔任「溫班亞瑪專屬理髮師」的過程並不輕鬆。當被問到是否需要梯子來輔助，才能替身高超過226公分的溫班亞瑪理髮時，強森也幽默回應，「不用，他乖乖坐著，我就直接動手了。不過我還得再練練技術，說不定哪天退休後可以考慮當理髮師。」

事實上，溫班亞瑪過去就曾以光頭造型示人。去年夏天他前往中國體驗少林文化時，就曾剃去頭髮。對此，強森被問到是否也被邀請一起前往亞洲體驗修行時表示，「他其實沒有真的拉我去，但我覺得那會是很棒的經驗，如果有機會，我也不會排斥。」

在兩個「大光頭」的加持下，馬刺今天比賽打得確實得心應手，上半場就拉開兩位數分差，第三節更是在溫班亞瑪單節11分帶領下轟出40比16的猛烈攻勢，一口氣領先達37分，也讓比賽早早進入垃圾時間。

馬刺最終以119比101擺脫近期10戰苦吞6敗的低潮，排名重新回到西區第2，但與後面金塊之間並無勝差。

首節一度被安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）撞傷膝蓋的溫班亞瑪，雖然第一時間倒地表情相當痛苦，但所幸在回到休息室進行短暫檢查和治療後，依然重新回到場上，第二節安然無恙上場。

在雙方差距拉開的情況下，溫班亞瑪第四節並未登場，一共打了22分鐘，12投7中拿下22分10籃板2阻攻；卡瑟爾（Stephon Castle）19分10助攻，福克斯18分4籃板4助攻，夏帕尼（Julian Champagnie）13分11籃板。

公鹿陣中以安戴托昆波的21分為最高，但他僅有5籃板1助攻進帳，數據表現欠佳；庫茲瑪（Kyle Kuzma）18分。