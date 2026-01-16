快訊

NBA／「我們的關係很好」柯爾首度談庫明加交易申請

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾今日首次回應庫明加事件，並坦言此局面「艱難但必須面對」。 美聯社。
勇士前鋒庫明加Jonathan Kuminga）正式向球團提出交易申請後，總教練柯爾Steve Kerr）今日首次回應事件，並坦言此局面「艱難但必須面對」。

柯爾受訪時首先澄清與庫明加之間並無不和，但未正面回應兩人關係緊繃是否成為交易催化劑，「我們的關係很好。我能說的不多，現在就是一個艱難的處境，是這個聯盟的一部分，也是工作的一部分。我們只能往前走。」

對於外界熱議，柯爾拒絕透露今日早上與庫明加對話內容，但強調隊內氣氛仍然穩定，「我會照樣執教，他依舊是球隊的一員，會跟我們在一起。這就是現況。庫明加是個優秀的年輕人，隊友都喜歡他，他也處理得很好，不會造成任何干擾。」

談到庫明加的未來發展，柯爾選擇給予信心與鼓勵，並以自身經驗為案例，「對年輕球員來說，找到機會真的很難。我經常告訴大家，聯盟裡大多數球員不會只待一支球隊，找到最適合自己的地方才是關鍵。」

「我曾效力六支球隊，大部分時間都坐板凳。每個人都有自己的旅程，永遠都要準備好，因為機會有時會來、有時不會來。」

面對仍在發展的局勢，柯爾僅強調球隊會專注眼前比賽，庫明加的下一步則靜待市場決定。

