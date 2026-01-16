快訊

NBA／前總管離隊後全隊走鐘？柏金斯痛批勇士「辜負」柯瑞

聯合新聞網／ 綜合報導
柏金斯痛批勇士管理層失能，認為球隊正在「辜負」柯瑞。 美聯社
柏金斯痛批勇士管理層失能，認為球隊正在「辜負」柯瑞。 美聯社

隨著庫明加Jonathan Kuminga）交易傳聞四起，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）在節目《NBA Today》中火力全開，痛批勇士管理層失能，甚至認為球隊正在「辜負」當家球星柯瑞Stephen Curry）。

柏金斯指出，自從前總管邁爾斯（Bob Myers）於2023年卸任後，勇士運作便開始走下坡，「自從邁爾斯離開後，那支球隊就只剩下混亂。」

「你看看與湯普森（Klay Thompson）的決裂、再看看柯爾（Steve Kerr）與庫明加之間的摩擦，我開始質疑他們的球員養成能力。」柏金斯進一步舉例。

值得注意的是，這些問題都發生在柯瑞仍繳出優異表現的同時，「勇士正在對這支球團史上最重要的人物之一做出傷害，他目前仍場均28分。拜託，勇士到底要怎麼做？」

「其他爭冠球隊不只兼顧現在，也兼顧未來。而勇士除了柯瑞外，根本看不到真正的未來。他們不能再出錯了。」柏金斯批評道。

外界普遍預期，勇士最快將在接下來幾周內完成庫明加的交易。然而，庫明加在提出交易要求之前早已遭柯爾徹底排除輪換，進一步削弱自身交易價值。

「你看看現在，勇士甚至還在思考『能從庫明加換回什麼？』這件事本身就很尷尬，也是極大的失望。」柏金斯對此表示。

