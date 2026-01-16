快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

NBA／魔術新星德國賽暴力灌籃一挑四太震撼 球迷驚：好像怪物奇兵場景

聯合新聞網／ 綜合外電報導

本場賽事

-

:

-

載入中...

奧蘭多魔術後衛布萊克（Anthony Black）正迎來職業生涯的重要轉捩點。身為2023年選秀會首輪第6順位新星，這名來自阿肯色大學的高大後衛，過去以防守強度與團隊連結能力聞名，外界對他的投射與得分爆發力始終抱持觀望態度，但在生涯第3個賽季，布萊克用爆炸性的強勢表現給出了明確答案。

魔術與灰熊移師德國進行例行賽海外賽對決，布萊克在這場比賽中完成了堪稱生涯代表作、甚至被外界譽為「本季NBA最佳灌籃候選」的精彩進球。

比賽中段，隊友班凱羅（Paolo Banchero）在混戰中搶下鬆動的球後立刻向前推進，布萊克接球後正面單挑灰熊新秀側翼考沃德（Cedric Coward），一個漂亮的變向過人後直接起跳，在多達3名灰熊防守球員同時補防、4人騰空攔阻的情況下，依然強勢完成單手暴扣，震撼全場，同時瞬間引爆社群媒體。

許多人直指這一球可以鎖定年度最佳好球前3名，一些媒體也把布萊克的灌籃拿來和布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）曾經上演的驚天灌籃秀相提並論。

「根本是年度最佳好球」、「第一次看到這種灌籃，真的太帥了！」、「看起來好像怪物奇兵的場景」、「這一球還是關鍵超前分，有夠狂」、「太帥了吧，什麼動漫場面」；還有人引用灌籃高手的畫面高呼：「流川楓我愛你」、「真的好像灌籃高手會出現的畫面」。

靠著這一記瘋狂灌籃，魔術突破雙方平手僵局，之後班凱羅和華格納（Franz Wagner）連投帶罰合力貢獻7分，幫助球隊鎖定勝局。

布萊克拿下21分7助攻6籃板，班凱羅獲得全隊最高26分，外帶13籃板4助攻4抄截；地主球星華格納得到18分9籃板2助攻，貝恩（Desmond Bane）13分5助攻4籃板。

賽後被問到這記四夾之內瘋狂灌籃的感受，布萊克笑著說：「我還以為只有我一個人！」當他重新看了影片之後，自己也忍不住驚呼，完全無法相信當下其實有這麼多人上前攔阻。

布萊克這記灌籃除了成為比賽勝負的轉捩點，更點燃現場德國球迷的熱情，也象徵著布萊克在進攻端的成熟與自信。

回顧他的大學生涯，在2023年NCAA錦標賽率領阿肯色大學闖進甜蜜16強時，布萊克就以6呎6吋的後衛身材、樂於幹苦工的拚勁態度備受肯定。即便是五星高中生、麥當勞全美明星賽出身，他仍展現超齡的防守紀律與拚勁。

即將滿22歲的布萊克，現在正學會如何把這份對抗性完整轉化到進攻端。本季至今，他的場均得分從菜鳥年的4.6分、第二年的9.4分，大幅躍升至15.7分，進攻角色明顯升級。

雖然整體進攻效率仍略低於聯盟平均，三分球命中率約35%還有進步空間，但布萊克這次德國賽所上演的經典灌籃勢必名留青史，也正是他身體天賦與信心結合的最佳證明。

相關新聞

NBA／庫明加正式向勇士喊「賣我」 國王、獨行俠視為重建基石

庫明加（Jonathan Kuminga）交易冷凍期結束，據多家美國媒體報導，他已向勇士球團申請交易，傳出獨行俠和國王隊有意。 庫明加休賽季簽下2年4680萬美元、附帶第2年球隊選項的合約。ES

NBA／庫明加最新追逐者！傳湖人有意加入競爭行列

季中交易市場開啟後，勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）去向的謎團，今日又出現新進展。根據《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson II）、阿米克（Sam

NBA／「交易里夫斯」發言引熱議 詹姆斯經紀人回應了

詹姆斯（LeBron James）經紀人保羅（Rich Paul）先前提出交易構想，認為湖人可以用里夫斯（Austin Reaves）去換灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），今天保羅

NBA／魔術新星德國賽暴力灌籃一挑四太震撼 球迷驚：好像怪物奇兵場景

奧蘭多魔術後衛布萊克（Anthony Black）正迎來職業生涯的重要轉捩點。身為2023年選秀會首輪第6順位新星，這名來自阿肯色大學的高大後衛，過去以防守強度與團隊連結能力聞名，外界對他的投射與得分

NBA／爵士森薩博首節狂砍21分 打破「吹耳哥」紀錄

爵士前鋒森薩博（Brice Sensabaugh）在今天對戰公牛比賽中，砍下生涯新高43分，其中第一節他以替補出賽攻下21分，打破自1997-98賽季以來，NBA替補球員在首節最高得分紀錄。 原

NBA／國王7連敗後連勝3強敵 紐媒痛批唐斯「懶散」、尼克主帥附議

尼克隊今天作客國王隊主場，當家控衛布朗森（Jalen Brunson）只打5分鐘就傷退，三節打完竟落後20分，終場以101：112爆冷輸給國王。尼克明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。