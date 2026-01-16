NBA／魔術新星德國賽暴力灌籃一挑四太震撼 球迷驚：好像怪物奇兵場景

奧蘭多魔術後衛布萊克（Anthony Black）正迎來職業生涯的重要轉捩點。身為2023年選秀會首輪第6順位新星，這名來自阿肯色大學的高大後衛，過去以防守強度與團隊連結能力聞名，外界對他的投射與得分爆發力始終抱持觀望態度，但在生涯第3個賽季，布萊克用爆炸性的強勢表現給出了明確答案。

魔術與灰熊移師德國進行例行賽海外賽對決，布萊克在這場比賽中完成了堪稱生涯代表作、甚至被外界譽為「本季NBA最佳灌籃候選」的精彩進球。

比賽中段，隊友班凱羅（Paolo Banchero）在混戰中搶下鬆動的球後立刻向前推進，布萊克接球後正面單挑灰熊新秀側翼考沃德（Cedric Coward），一個漂亮的變向過人後直接起跳，在多達3名灰熊防守球員同時補防、4人騰空攔阻的情況下，依然強勢完成單手暴扣，震撼全場，同時瞬間引爆社群媒體。

許多人直指這一球可以鎖定年度最佳好球前3名，一些媒體也把布萊克的灌籃拿來和布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）曾經上演的驚天灌籃秀相提並論。

「根本是年度最佳好球」、「第一次看到這種灌籃，真的太帥了！」、「看起來好像怪物奇兵的場景」、「這一球還是關鍵超前分，有夠狂」、「太帥了吧，什麼動漫場面」；還有人引用灌籃高手的畫面高呼：「流川楓我愛你」、「真的好像灌籃高手會出現的畫面」。

NOBODY WAS STOPPING ANTHONY BLACK HERE 😤 https://t.co/hZtVIytR0F pic.twitter.com/0VVP8VLzXG — NBA (@NBA) 2026年1月15日

靠著這一記瘋狂灌籃，魔術突破雙方平手僵局，之後班凱羅和華格納（Franz Wagner）連投帶罰合力貢獻7分，幫助球隊鎖定勝局。

布萊克拿下21分7助攻6籃板，班凱羅獲得全隊最高26分，外帶13籃板4助攻4抄截；地主球星華格納得到18分9籃板2助攻，貝恩（Desmond Bane）13分5助攻4籃板。

賽後被問到這記四夾之內瘋狂灌籃的感受，布萊克笑著說：「我還以為只有我一個人！」當他重新看了影片之後，自己也忍不住驚呼，完全無法相信當下其實有這麼多人上前攔阻。

布萊克這記灌籃除了成為比賽勝負的轉捩點，更點燃現場德國球迷的熱情，也象徵著布萊克在進攻端的成熟與自信。

回顧他的大學生涯，在2023年NCAA錦標賽率領阿肯色大學闖進甜蜜16強時，布萊克就以6呎6吋的後衛身材、樂於幹苦工的拚勁態度備受肯定。即便是五星高中生、麥當勞全美明星賽出身，他仍展現超齡的防守紀律與拚勁。

Another eerie Kobe moment, this time for Anthony Black



Same extended poster with the same opposing jersey numbers in the frame https://t.co/Sk1FggtUPF pic.twitter.com/LQwmqWnBED — Huncho Hoops (@HunchoHoops) 2026年1月16日

即將滿22歲的布萊克，現在正學會如何把這份對抗性完整轉化到進攻端。本季至今，他的場均得分從菜鳥年的4.6分、第二年的9.4分，大幅躍升至15.7分，進攻角色明顯升級。

雖然整體進攻效率仍略低於聯盟平均，三分球命中率約35%還有進步空間，但布萊克這次德國賽所上演的經典灌籃勢必名留青史，也正是他身體天賦與信心結合的最佳證明。