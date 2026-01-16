NBA／庫明加最新追逐者！傳湖人有意加入競爭行列
季中交易市場開啟後，勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）去向的謎團，今日又出現新進展。根據《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson II）、阿米克（Sam Amick）與弗里德爾（Nick Friedel）共同報導，湖人已透過管道表達對庫明加具「一定程度的興趣」，可能成為潛在追求者之一。
「消息來源證實，湖人對庫明加有興趣，但目前尚不確定是否會展開談判。勇士方面已知悉此情況，並觀察事態如何發展。」報導指出。
此外，根據《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）引述消息人士透露，勇士與庫明加已建立共識，雙方將在交易截止日前分道揚鑣，「目前看來，雙方對於交易即將發生這件事有共同理解，預估會在未來四週內完成。」
消息人士也指出，勇士對於交易庫明加保持開放態度，但考量庫明加的市場行情相較過去略有下滑，因此球團無意做出任何倉促或不利球隊的決策，而是等待市場發展，透過不同方式探索最佳回報。
庫明加本季出賽18場，平均得到11.8分、6.2籃板、2.6助攻，整體投籃命中率43.1%、三分命中率32%。
