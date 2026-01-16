NBA／庫明加正式向勇士喊「賣我」 國王、獨行俠視為重建基石

庫明加（Jonathan Kuminga）交易冷凍期結束，據多家美國媒體報導，他已向勇士球團申請交易，傳出獨行俠和國王隊有意。

庫明加休賽季簽下2年4680萬美元、附帶第2年球隊選項的合約。ESPN報導指出，庫明加在正式取得交易資格的第一天，就向勇士提出交易申請，國王和獨行俠都是對庫明加有興趣的球隊，並且將他視為重建拼圖，還有多支球隊因庫明加的合約彈性（球隊選項），加入爭奪戰。

勇士目前優先考慮換回到期合約，拒絕接收國王後衛蒙克（Malik Monk）3年6040萬美元的合約，但後衛艾利斯（Keon Ellis）的到期合約可能被視為正資產。

報導提到，勇士已超過1個月沒有和籃網隊談判，從未真的對波特（Michael Porter Jr.）表達實質興趣。勇士曾想要鵜鶘隊前鋒墨菲（Trey Murphy III），但鵜鶘全面拒絕關於這位年輕側翼的交易詢問。

如果交易市場出現合適的明星球員，勇士願動用多枚首輪選秀權，但對2028年後的選秀權保護比2026年首輪籤更謹慎。勇士沒有保證，一定會在交易截止日前送走庫明加，甚至到了休賽季再交易更好。不過多名他隊高層認為，這種說法只是談判策略，庫明加仍會被交易。