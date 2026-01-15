NBA／「交易里夫斯」發言引熱議 詹姆斯經紀人回應了

詹姆斯（LeBron James）經紀人保羅（Rich Paul）先前提出交易構想，認為湖人可以用里夫斯（Austin Reaves）去換灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），今天保羅再針對詹姆斯回應與外界質疑提出說明。

保羅在自己主持的節目《Game Over》中，談到自己與里夫斯經紀人貝瑞（Reggie Berry）的對話內容，保羅說：「我向貝瑞解釋，那些話並不是針對里夫斯，我和貝瑞是認識多年的老友了。」

保羅先前主張湖人應用里夫斯進行交易，向灰熊換來傑克森作為與唐西奇（Luka Doncic）搭檔的防守支柱，保羅強調他只是做出假設性提議，他說：「如果看完整集節目，會知道我只是提出如果我是球隊老闆會怎麼做。」

保羅同樣發表對於里夫斯的看法，他認為里夫斯值得簽下頂薪合約，且看好他成為灰熊當家球星，保羅說：「我很看重里夫斯，但他在湖人卻可能成為『資產』。」里夫斯預期會放棄明年球季年薪1490萬美元的球員選項，並在今年休賽季成為自由球員。

針對詹姆斯與自己的言論進行切割，保羅表示理解詹姆斯的決定，他說：「我們彼此間是互相尊重的，這是我的事業，就像他也有他的事業。」