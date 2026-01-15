聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／國王7連敗後連勝3強敵 紐媒痛批唐斯「懶散」、尼克主帥附議
尼克隊今天作客國王隊主場，當家控衛布朗森（Jalen Brunson）只打5分鐘就傷退，三節打完竟落後20分，終場以101：112爆冷輸給國王。尼克明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）的表現受到批評。
第二節比賽時，唐斯切入後跌倒掉球，國王5打4第一波進攻沒進，球回場後唐斯還坐在原地，國王再度搶到球權，飆進三分球。
https://t.co/iWHUuHSWvK pic.twitter.com/zWOhK8ac6o— New York Basketball (@NBA_NewYork) January 15, 2026
紐約媒體人馬克里（Jonathan Macri）看見這一幕後，忍不住發文開酸，「他還繼續躺著，球被撥往他那個方向才起來？不可能吧，我一定是看錯了，對吧？」馬克里無奈表示，「如果唐斯今晚不想打球，目前看起來也沒想打的跡象，那乾脆讓他坐板凳。這位年薪5300萬美元的球員，現在被阿丘瓦（Precious Achiuwa）徹底打爆，差距還不是普通的大。」
尼克主帥布朗（Mike Brown）賽後受訪時坦言，「跌倒了就要趕快站起來，那不是唯一一次，我們那場比賽有好幾次都這樣，完全沒緊迫感。那回合就造成5分的差距，我們看重播，他甚至連半場都沒跑過去，這基本上總結了我們今晚的表現。」
唐斯上場33分鐘，14投5中，得到13分4籃板5抄截；反觀替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）狂摘7個進攻籃板，拿下8分11籃板。
阿丘瓦是年薪210萬美元的底薪球員，他得到20分14籃板、外帶2抄截2火鍋。德羅展（DeMar DeRozan）全場攻下27分，生涯總得分26077分，超越「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），登歷史第22。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言