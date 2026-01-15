NBA／爵士森薩博首節狂砍21分 打破「吹耳哥」紀錄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
爵士前鋒森薩博攻下生涯新高43分。 路透社
爵士前鋒森薩博（Brice Sensabaugh）在今天對戰公牛比賽中，砍下生涯新高43分，其中第一節他以替補出賽攻下21分，打破自1997-98賽季以來，NBA替補球員在首節最高得分紀錄。

原先紀錄由溜馬「吹耳哥」史帝芬森（Lance Stephenson）保持，在2022年1月5日對籃網的比賽，他在首節拿下20分，全場共獲得30分。森薩博本場22投15中，三分球10投5中，轟下個人新高的43分，這也是爵士隊史替補球員單場得分第二高，僅次克拉克森（Jordan Clarkson）在2022年3月的45分。

森薩博在上半場便攻下28分，差兩分打破胡德（Rodney Hood）在2016年3月創下的爵士隊史前24分鐘得分紀錄，胡德當時面對湖人在上半場拿下30分。22歲的森薩博在2023年第一輪第28順位被爵士選中，今年是他的第三個球季。

