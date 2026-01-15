NBA／獨行俠狀元、葛佛傷退 金塊登西區第2官方介紹「小KD」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠狀元佛雷格受傷。 路透
金塊隊今天以118：109擊敗獨行俠隊後，超越馬刺隊登上西區第2。獨行俠比賽中再添2名傷兵，狀元佛雷格（Cooper Flagg）和中鋒葛佛（Daniel Gafford）都扭傷腳踝。

金塊第三節一度領先23分，獨行俠尾聲打出17：4追近。第四節奈哈德（Ryan Nembhard）終結獨行俠連19次三分出手沒中窘境，追到5分差，但金塊又打出10：0擴大差距，缺乏外線火力的獨行俠雖在比賽尾聲再度追到個位數，最終仍以9分之差輸球。

佛雷格上半場扭傷腳踝，退場前只得到6分。葛佛則是下半場扭傷腳踝，雖一度回到場上，但後來仍退場。獨行俠表現最好的是前鋒馬歇爾（Naji Marshall），攻下24分，後衛威廉斯（Brandon Williams）進帳20分7籃板。

金塊「小KD」華森(右)。 路透
金塊以穆雷（Jamal Murray）攻下33分表現最佳，葛登（Aaron Gordon）得到22分，狀態火熱的「小KD」華森（Peyton Watson）砍進18分。金塊在當家球星約柯奇（Nikola Jokic）受傷後，反而取得6勝3敗佳績，以28勝13敗登上西區第2。

華森原本是防守型綠葉球員，今年夏天將成為自由球員，約柯奇受傷後他破繭而出，上周出賽4場，平均24.5分8.0籃板，三分命中率70%，勇奪單周最有價值球員。許多球迷注意到他打法神似火箭隊球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）。

NBA官方今天也特別提到，華森從小就很崇拜KD，KD讓華森相信就算身材偏瘦，也能用體型在球場上成為殺手。華森16歲時，KD曾親眼看過他打球，對他表現留下深刻印象，並邀請他夏天一起打球，華森當時向ESPN表示：「那真的是夢想成真。」從那之後，KD成為華森真正的導師。

金塊 獨行俠 Cooper Flagg

