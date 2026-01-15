NBA／庫明加連13場沒出賽 勇士主帥：這局面沒人是贏家

23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）已經連13場比賽被冰，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天接受電台節目訪問時坦言，這件事沒有人是贏家。

庫明加上季尾聲就不受重用，休賽季成為受限制自由球員，快開季才和勇士簽2年4680萬美元合約。原本庫明加開季在先發陣容表現優異，但傷癒歸隊後又被棄用，根據規定，庫明加將在美國時間1月15日正式得到被交易資格。

柯爾今天上節目，當被問到庫明加的狀況時，柯爾直言，「我只能說，這是一個很困難的情況，我想你們也知道，大家都知道。我們只能控制我們能控制的事，試著讓這艘船繼續往前。這真的不是容易的狀況，也不是容易談論的話題，老實說，我會盡量保護球隊每個人，現在這個局面，沒有人是贏家，這很不幸，但事情就是這樣。」

庫明加擁有頂級身體條件，原本是勇士球迷期待的接班人，但進入聯盟以來上場時間零碎、定位不明，導致他發展不如預期，許多球迷怪罪柯爾的調度。庫明加本季出賽18場，平均得到11.8分6.2籃板2.6助攻，投籃命中率43.1%、三分命中率32%。