一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

NBA／莫蘭特邁阿密買房傳熱火想交易 與灰熊隊友爭執畫面流出

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特(中)和隊友威廉斯(右)起爭執。 路透
莫蘭特(中)和隊友威廉斯(右)起爭執。 路透

最近傳出灰熊隊願意交易莫蘭特（Ja Morant），邁阿密熱火隊是有意的球隊之一。莫蘭特上個月在邁阿密買房，引發外界關注。

有意莫蘭特的球隊包含國王、公鹿和熱火隊，《YahooSports》記者艾可（Kelly Iko）指出，熱火被視為NBA最重視細節、體系最嚴謹的球隊，正好符合莫蘭特的需求。同時莫蘭特非常尊敬熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra），史波史特拉剛接下美國男籃主帥，莫蘭特希望能代表美國出戰2028洛杉磯奧運。

值得一提的是，昨天熱火與太陽隊交手，關鍵時刻熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）外線連發，進球後做出莫蘭特雙手摀耳的招牌手勢，引發球迷聯想。

另外，根據邁阿密戴德郡的房產紀錄，莫蘭特2025年12月23日購入價值320萬美元的房子。該住宅距離熱火主場僅4英里，車程約20分鐘。

灰熊明天將與魔術隊在德國柏林打海外例行賽，莫蘭特因小腿挫傷缺陣。灰熊練球畫面被外流，莫蘭特與隊友威廉斯（Vince Williams）激烈溝通溝通的畫面被流出，看起來氣氛不太好。

灰熊 Ja Morant 熱火

NBA／莫蘭特邁阿密買房傳熱火想交易 與灰熊隊友爭執畫面流出

最近傳出灰熊隊願意交易莫蘭特（Ja Morant），邁阿密熱火隊是有意的球隊之一。莫蘭特上個月在邁阿密買房，引發外界關注。

