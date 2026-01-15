NBA／兩年前曾說退休後不當教練 勇士格林想法改變了

勇士老將格林（Draymond Green）並不打算在短期卸下戰袍，不過他首度表態不排除退役後轉任教練的可能性，他認為經驗的傳承是使他想法轉變的重要因素。

昨天擊敗拓荒者的賽後，格林談起自己心態上的轉變，他說：「兩年前你問我，我一定會說不可能轉任教練，但隨著球員生涯進入尾聲，我開始思考怎麼把自己的經驗傳承下去。」

格林解釋，這個轉變源自他內心的責任感，他認為當老將經驗未被延續時，會降低這項運動的價值，他說：「打了這麼多年球，開始思考有沒有為這項運動帶來幫助，球員有責任讓這項運動在你離開時，變得比剛加入時更好。」

勇士隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與巴特勒（Jimmy Butler）皆肯定格林的影響力，波傑姆斯基說：「他是一名非常聰明的球員，無論戰術層面、溝通方式、領導能力，他具備所有一名好教練需要的特質。」

巴特勒也表達相同看法，他說：「他的球商高的不可思議，一直持續研究比賽，而且他希望每個人都能變得更好，我真的相信他會是一名出色的教練。」