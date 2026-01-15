NBA／兩年前曾說退休後不當教練 勇士格林想法改變了
勇士老將格林（Draymond Green）並不打算在短期卸下戰袍，不過他首度表態不排除退役後轉任教練的可能性，他認為經驗的傳承是使他想法轉變的重要因素。
昨天擊敗拓荒者的賽後，格林談起自己心態上的轉變，他說：「兩年前你問我，我一定會說不可能轉任教練，但隨著球員生涯進入尾聲，我開始思考怎麼把自己的經驗傳承下去。」
格林解釋，這個轉變源自他內心的責任感，他認為當老將經驗未被延續時，會降低這項運動的價值，他說：「打了這麼多年球，開始思考有沒有為這項運動帶來幫助，球員有責任讓這項運動在你離開時，變得比剛加入時更好。」
勇士隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與巴特勒（Jimmy Butler）皆肯定格林的影響力，波傑姆斯基說：「他是一名非常聰明的球員，無論戰術層面、溝通方式、領導能力，他具備所有一名好教練需要的特質。」
巴特勒也表達相同看法，他說：「他的球商高的不可思議，一直持續研究比賽，而且他希望每個人都能變得更好，我真的相信他會是一名出色的教練。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言