NBA／回應經紀人「交易里夫斯」言論 詹姆斯：不代表我的立場
湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）昨日賽後受訪時，將自己與經紀人保羅（Rich Paul）的言論切割，保羅先前在節目中提議，湖人應該用里夫斯（Austin Reaves）去換灰熊明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），此言一出即引發熱議。
詹姆斯說：「我想大家都知道，保羅說的話並不直接代表我或我的感受，他只是在發表他的看法，我並沒有參與討論那些內容。」
保羅先前提出一個交易構想，湖人可以用里夫斯和首輪籤，去向灰熊交易傑克森來提升防守戰力，保羅認為，傑克森可以作為湖人球星唐西奇（Luka Doncic）未來的長期搭檔，同時灰熊也能在季後對里夫斯開出頂薪合約。
詹姆斯說：「里夫斯知道我對他的看法，我們在板凳席都在聊天，希望他的團隊可以理解，那些話是從保羅口中說出的。」
