NBA／大三分時代！勇士與拓荒者合寫史上首見紀錄
聯盟近年進入大三分時代，勇士與拓荒者隊昨天合力締造NBA紀錄，兩隊共11名球員投進過三分球，創NBA單場至少投進一顆三分球的球員數量紀錄。
勇士以119：97輕取拓荒者，15名球員有10人投進過三分球，57投20中，命中率40%；拓荒者47投僅10中，命中率30%，但登場的11名球員全投進過三分球。
根據SportRadar統計，之前紀錄是單場20人，發生3次。首次發生在2020年8月5日NBA泡泡園區期間，籃網與公鹿隊的比賽。
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪時，提到大量三分出手命中，「球就是進了，事情就是這麼簡單。前幾天我們也有許多不錯的出手機會，但球沒進，就是要繼續投，我們今晚就是這樣做，出手57顆三分球，真的很多。」
