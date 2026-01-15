NBA／波特生涯年交易價值大增 籃網向勇士要兩枚首輪籤

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網前鋒波特本季打出生涯年。 路透社
籃網前鋒波特（Michael Porter Jr.）本季打出生涯年，使他成為交易市場最火熱的球員之一，目前戰績陷入瓶頸的勇士便是潛在下家，根據《富比士》記者希德利（Evan Sidery）報導，籃網最希望在交易中，獲得勇士的2026與2028年首輪選秀權。

勇士目前戰績22勝19敗，排名西區第八，如何透過交易升級戰力成為關鍵。波特本季到籃網後展現全明星身手，場均25.9分、7.5籃板、3.4助攻，投籃命中率接近五成，使他交易價值大增，除勇士外也有多支球隊有意網羅。

希德利表示，籃網向勇士要求將2026與2028年兩枚首輪籤放入包裹，這也是籃網最看重的條件，他說：「為完成薪資匹配，勇士可以將庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）和希爾德（Buddy Hield）作為交易籌碼。」

重建中的籃網渴望從波特交易中換取最大回報，但球團也並未急於操作，甚至不排除將這位當家球星留至季後再做打算，若勇士真想得到波特，便必須拿出最具吸引力的交易包裹來說服籃網達成交易。

籃網 勇士 波特 庫明加

