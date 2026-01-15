快訊

抽成式關稅上路！川普對輝達、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

伊朗證實示威已2000死！全國斷網下死傷數字如何驗證？

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

NBA／新東家小心翼翼 楊恩膝傷休到明星賽後再評估

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

從老鷹隊被送到巫師隊的球星楊恩（Trae Young），去年11月初扭傷右膝內側副韌帶，在新東家謹慎以待下，楊恩最新進度是2月中明星賽後才會再做評估。

27歲的楊恩上季以生涯場均新高的11.6助攻奪下助攻王，還有場均24.2分貢獻，本季前4戰也有20.8分、9.5助攻表現，加上老鷹找來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和肯納德（Luke Kennard）等幫手，被視為大有可為的賽季，不料楊恩卻成傷兵，只為老鷹打了10場就被送到巫師。

本季出戰的10場比賽，楊恩場均出賽28分鐘繳出19.3分、8.9助攻和1.5籃板成績，他的生涯最佳表現則是2021到22賽季，場均有25.2分和9.8助攻，並入選明星賽。

楊恩2022到23賽季，以及2023到24賽季場均都至少有25分、10助攻表現，追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）並列史上第二，他生涯每場得分加上助攻可以為球隊貢獻48.1分，只遜於湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）的48.9分。

巫師目前10勝28敗戰績排在東區倒數，2020到21賽季季後賽首輪出局後就再沒從東區出線。

延伸閱讀

NBA／續留巫師幾乎已成定局 楊恩有望獲2年延長合約

NBA／回顧交易案發生當天 楊恩自曝曾為這一原因流下男兒淚

NBA／巫師不敵鵜鶘近4戰吞3敗 播楊恩介紹影片喊話展現自我

NBA／2018選秀影子再現！唐西奇替楊恩轉隊開心

相關新聞

NBA／勇士全隊僅庫明加被冰 柯爾：能讓每個人上場真好

勇士隊今天在主場以119：97輕取殘陣拓荒者隊，柯瑞（Stephen Curry）全場只打25分鐘拿7分，對此，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為能讓所有球員上場的感覺很好。 勇士目前只有

NBA／美媒貼火箭主場空蕩蕩照片 KD發文回擊又被影片打臉

火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant）網路上十分活躍，X（推特）帳號「BrickCenter」今天賽前分享火箭主場空蕩蕩的畫面，釣出杜蘭特本人發文回擊。 杜蘭特與前東家球迷總是處得不愉快，

NBA／啦啦隊首例！李多慧、林襄受邀出席巫師隊台灣之夜

「第二屆NBA華盛頓巫師隊台灣之夜」將於美東時間2月20日登場，主辦單位這次邀請中華職棒味全龍啦啦隊林襄、韓籍成員李多慧共襄盛舉。 主辦單位Millennial Global Youth Fou

NBA／太陽「惡棍」技犯遙遙領先！關鍵時刻惡犯不敵熱火

熱火隊今天在主場迎戰狀態出色的太陽隊，關鍵時刻靠著隊長阿德巴約（Bam Adebayo）外線發威，以127：121險勝，中止3連敗。 太陽隊今天展開東區客場6連戰，首戰面對熱火，一度陷入20分落

NBA／新東家小心翼翼 楊恩膝傷休到明星賽後再評估

從老鷹隊被送到巫師隊的球星楊恩（Trae Young），去年11月初扭傷右膝內側副韌帶，在新東家謹慎以待下，楊恩最新進度...

NBA／明星賽票選僅排第17 太陽布克自認比前面的人更好

太陽球星布克（Devin Booker）本季率隊打出驚奇戰績，但他卻在明星賽票選上僅排第17，布克擁有十足信心，認為自己的實力遠高於票選排名，更直言：「我的表現比排在前面的人更具說服力。」 在先

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。