NBA／新東家小心翼翼 楊恩膝傷休到明星賽後再評估
從老鷹隊被送到巫師隊的球星楊恩（Trae Young），去年11月初扭傷右膝內側副韌帶，在新東家謹慎以待下，楊恩最新進度是2月中明星賽後才會再做評估。
27歲的楊恩上季以生涯場均新高的11.6助攻奪下助攻王，還有場均24.2分貢獻，本季前4戰也有20.8分、9.5助攻表現，加上老鷹找來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和肯納德（Luke Kennard）等幫手，被視為大有可為的賽季，不料楊恩卻成傷兵，只為老鷹打了10場就被送到巫師。
本季出戰的10場比賽，楊恩場均出賽28分鐘繳出19.3分、8.9助攻和1.5籃板成績，他的生涯最佳表現則是2021到22賽季，場均有25.2分和9.8助攻，並入選明星賽。
楊恩2022到23賽季，以及2023到24賽季場均都至少有25分、10助攻表現，追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）並列史上第二，他生涯每場得分加上助攻可以為球隊貢獻48.1分，只遜於湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）的48.9分。
巫師目前10勝28敗戰績排在東區倒數，2020到21賽季季後賽首輪出局後就再沒從東區出線。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言