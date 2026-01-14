NBA／勇士全隊僅庫明加被冰 柯爾：能讓每個人上場真好
Stephen Curry
位置
後衛
得分
28.1
籃板
3.81
助攻
4.9
抄截
1.16
勇士隊今天在主場以119：97輕取殘陣拓荒者隊，柯瑞（Stephen Curry）全場只打25分鐘拿7分，對此，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為能讓所有球員上場的感覺很好。
勇士目前只有小柯瑞（Seth Curry）在傷兵名單，剩下16人，只有庫明加（Jonathan Kuminga）沒上場。柯爾受訪時直言，「今晚是很棒的夜晚，可以讓『每個人』都上場打，也能控制時間，比如讓柯瑞24分鐘、格林（Draymond Green）22分鐘，有這種比賽真的很好。」
賽程已進行超過一半，勇士目前22勝19敗位居西區第8，落後第7的太陽隊2.5場勝差。
當被問到如何評價這支球隊，柯爾表示，「我們現在狀態不錯，上半季我們輸掉一些其實應該要贏的比賽，戰績應該可以更好，但那些都不重要了。我們現在就是顧好自己，排名盡量往上。最近打得比較好，也算穩定，很多地方都在進步。」
