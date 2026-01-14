NBA／明星賽票選僅排第17 太陽布克自認比前面的人更好

太陽球星布克（Devin Booker）本季率隊打出驚奇戰績，但他卻在明星賽票選上僅排第17，布克擁有十足信心，認為自己的實力遠高於票選排名，更直言：「我的表現比排在前面的人更具說服力。」

在先前公布的第二輪球迷投票結果中，布克獲得23萬2075票位於西區第17名，布克表示自己了解明星賽投票的運作機制，他說：「這是球迷投票，聯盟裡有來自各個城市、各國的球員，我可以理解這個機制，但我當然打得比很多人都好。」

布克曾四度入選明星賽，本季他在杜蘭特（Kevin Durant）離隊後成為當家球星，率隊打出戰績24勝16敗，排名西區第七，但距西區第二的馬刺僅三場勝差，布克場均貢獻25.2分、6.5助攻、4.1籃板。

無論票選結果如何，布克將目光放於協助太陽贏球，他說：「我們現在的排名蠻不錯，只要打出一周 好成績就可能改變很多，一場一場把該做的事做好。」