NBA／肯定詹姆斯對比賽付出 湖人主帥直言批評者很「荒謬」

LeBron James 位置 前鋒 得分 22.4 籃板 5.67 助攻 6.9 抄截 1.1

湖人41歲老將詹姆斯（LeBron James）今天獲得31分、10籃板、9助攻，以「準大三元」表現帶領湖人141：116大勝老鷹，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後大力讚賞詹姆斯，更直接對批評詹皇的人開砲。

瑞迪克認為，詹姆斯付出許多努力，年過四旬仍有如此不可思議的表現，卻還有人對他說三道四，實在很荒謬，瑞迪克說：「他（詹姆斯）付出這麼多，如此在意比賽，卻還有人這樣評論他，真的很不幸。」

事實上湖人原本預期詹姆斯今天可能無法出賽，他在賽前因腳部與坐骨神經問題被列為出賽存疑，詹姆斯本季場均出賽約33分鐘，繳出22.4分、5.7籃板、6.9助攻的成績，湖人隊目前戰績24勝14敗排名西區第五。

詹姆斯則回應：「我只希望在退休後，能對一路追隨我的人、看過我比賽的人帶來影響，二十幾年來始終支持我的球迷才是最重要的。」