NBA／美媒貼火箭主場空蕩蕩照片 KD發文回擊又被影片打臉

Kevin Durant 位置 前鋒 得分 26.1 籃板 5.4 助攻 4.5 抄截 0.63

火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant）網路上十分活躍，X（推特）帳號「BrickCenter」今天賽前分享火箭主場空蕩蕩的畫面，釣出杜蘭特本人發文回擊。

杜蘭特與前東家球迷總是處得不愉快，季前有球迷說太陽少了杜蘭特氣氛更好，杜蘭特回嗆：「沒有期待等於更好的氛氛。」

日前火箭掉到西區第7，有X帳號發文提到，火箭多了杜蘭特變西區第7；太陽少了杜蘭特西區第6。杜蘭特發文質疑：「不明白太陽球迷哪來這麼大惡意。」隨後杜蘭特刪除這則貼文。

火箭今天在主場以119：113擊敗公牛隊，同時太陽隊輸球，火箭重返西區第7。不過BrickCenter賽前分享球場空蕩蕩的貼文，許多球迷嘲笑杜蘭特的比賽沒人要看。對此杜蘭特發文回擊，「我們這邊一向都是流行遲到，等第二節中段再回來看，畫面就完全不一樣了，自從我進聯盟以來，休士頓就是那樣。」

BrickCenter再貼出第四節尾聲的比賽畫面，火箭當時只領先4分，畫面明顯可見，球場還是有不少空位。