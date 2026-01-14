NBA／詹皇本季首次B2B砍準大三元 湖人狂轟141分輕取老鷹

湖人隊今天宣布與22歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）簽下10天合約，因名字與湖人已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）相同，引發球迷熱議。 布夫金2023年選秀第15順位被老鷹隊相中，但

2026-01-14 11:11