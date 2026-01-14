NBA／詹皇本季首次B2B砍準大三元 湖人狂轟141分輕取老鷹

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯上籃。 美聯社
球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 22
籃板 5.5
助攻 6.8
抄截 1.1

2025-2026賽季

湖人隊昨天爆冷輸給國王隊，41歲老將詹姆斯（LeBron James）本季首次背靠背出賽，霸氣繳出30分10助攻9籃板的準大三元，幫助湖人終場以141：116輕取老鷹隊，結束3連敗。

湖人上半場外線20中12，第三節一度取得32分領先，但本節最後6分鐘老鷹打出17：3攻勢，將分差縮小至16分。

末節老鷹再追到11分差，但湖人換回主力球員後，詹姆斯和史馬特（Marcus Smart）接連飆進外線，唐西奇（Luka Doncic）也快攻打進2分，湖人重新掌控比賽節奏，比賽最後3分多鐘形成垃圾時間。

球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 33.6
籃板 7.97
助攻 8.7
抄截 1.67

2025-2026賽季

詹姆斯繳出30分10助攻9籃板的準大三元，唐西奇得到27分12助攻，艾頓（Deandre Ayton）砍進17分18籃板。

老鷹方面，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）得到全隊最高的26分，麥凱倫（CJ McCollum）板凳出發拿下25分。

