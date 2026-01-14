NBA／詹皇本季首次B2B砍準大三元 湖人狂轟141分輕取老鷹
湖人隊昨天爆冷輸給國王隊，41歲老將詹姆斯（LeBron James）本季首次背靠背出賽，霸氣繳出30分10助攻9籃板的準大三元，幫助湖人終場以141：116輕取老鷹隊，結束3連敗。
湖人上半場外線20中12，第三節一度取得32分領先，但本節最後6分鐘老鷹打出17：3攻勢，將分差縮小至16分。
末節老鷹再追到11分差，但湖人換回主力球員後，詹姆斯和史馬特（Marcus Smart）接連飆進外線，唐西奇（Luka Doncic）也快攻打進2分，湖人重新掌控比賽節奏，比賽最後3分多鐘形成垃圾時間。
Luka Doncic
位置
前鋒-後衛
得分
33.6
籃板
7.97
助攻
8.7
抄截
1.67
詹姆斯繳出30分10助攻9籃板的準大三元，唐西奇得到27分12助攻，艾頓（Deandre Ayton）砍進17分18籃板。
老鷹方面，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）得到全隊最高的26分，麥凱倫（CJ McCollum）板凳出發拿下25分。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言