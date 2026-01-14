快訊

NBA／太陽「惡棍」技犯遙遙領先！關鍵時刻惡犯不敵熱火

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽「惡棍」布魯克斯(左)。 路透
熱火隊今天在主場迎戰狀態出色的太陽隊，關鍵時刻靠著隊長阿德巴約（Bam Adebayo）外線發威，以127：121險勝，中止3連敗。

太陽隊今天展開東區客場6連戰，首戰面對熱火，一度陷入20分落後。不過第三節急起直追，槍響前靠著伊戈達羅（Oso Ighodaro）三分打追平比數。

末節太陽一度領先，但關鍵時刻阿德巴約連續投進2顆外線，鮑威爾（Norman Powell）再連得5分。太陽最後關頭落後3分，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）底角三分出手，沒要到犯規；還被裁判吹一級惡意犯規，熱火維金斯（Andrew Wiggins）兩罰全中，穩穩收進勝利。

布魯克斯本場還領到1次技術犯規，本季15次技術犯規，遙遙領先第2名格林（Draymond Green）和唐西奇（Luka Doncic）的9次。根據聯盟規定，累積16次技術犯規就要被禁賽1場。

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後盛讚阿德巴約的防守與領導力：「他幾乎什麼都做了，不只數據，還有那些贏球需要的細節。」

阿德巴約本季投籃命中率44.6%創生涯低點，本場比賽15中11，三分6中4，拿下29分9籃板。阿德巴約受訪時說，「看到球進框的感覺很棒，我已經低潮2周，但不能過度反應。」他還提到，低潮的時候有從熱火傳奇名將韋德（Dwyane Wade）、海斯倫（Udonis Haslem）身上獲得建議。

太陽 熱火 Dillon Brooks Bam Adebayo

