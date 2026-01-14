NBA／SGA第三節領軍一波流！雷霆復仇馬刺止對戰3連敗

Shai Gilgeous-Alexander 位置 後衛 得分 31.9 籃板 4.47 助攻 6.4 抄截 1.42

本季三度交手都輸給馬刺的雷霆隊今天重新振作，靠著當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到34分領軍下，以119：98輕取馬刺，結束雙方對戰3連敗。

亞歷山大首節就砍下13分，但分差並未拉開，第三節亞歷山大又猛轟15分，率領雷霆打出單節40：24攻勢，取得19分領先。

不過馬刺趁著亞歷山大休息期間，末節打出14：2再度追近。亞歷山大回到場上後，馬刺進攻再度陷入停滯，讓雷霆穩穩收進勝利。

亞歷山大全場23中11，罰球13中11，進帳34分5助攻5籃板，還送出4次火鍋，平生涯新高（第5次）。威廉斯（Jalen Williams）砍下20分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）4投1中僅得到8分，但貢獻10籃板、3阻攻。

馬刺以卡瑟爾（Stephon Castle）得到20分8助攻7籃板表現最佳，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）表現普通，只進帳17分7籃板1阻攻。