NBA／湖人簽下22歲後衛「Kobe」 發展聯盟外線火力十足
湖人隊今天宣布與22歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）簽下10天合約，因名字與湖人已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）相同，引發球迷熱議。
布夫金2023年選秀第15順位被老鷹隊相中，但飽受傷病困擾，生涯前2季總共只出賽25場，場均5.0分2.0籃板1.6助攻。
去年11月布夫金曾和灰熊隊簽10天合約，但沒有上場機會，這次在湖人將與史密斯（Nick Smith Jr.）競爭上場時間，填補里夫斯（Austin Reaves）受傷後的火力短缺。
布夫金本季在湖人發展聯盟表現優異，出賽7場，平均得到28.7分、5.4籃板、5.0助攻、1.6抄截與1.7阻攻，三分場均8.4出手命中3.3顆，命中率39%。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言