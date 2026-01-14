NBA／湖人簽下22歲後衛「Kobe」 發展聯盟外線火力十足

湖人隊今天宣布與22歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）簽下10天合約，因名字與湖人已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）相同，引發球迷熱議。

布夫金2023年選秀第15順位被老鷹隊相中，但飽受傷病困擾，生涯前2季總共只出賽25場，場均5.0分2.0籃板1.6助攻。

去年11月布夫金曾和灰熊隊簽10天合約，但沒有上場機會，這次在湖人將與史密斯（Nick Smith Jr.）競爭上場時間，填補里夫斯（Austin Reaves）受傷後的火力短缺。

布夫金本季在湖人發展聯盟表現優異，出賽7場，平均得到28.7分、5.4籃板、5.0助攻、1.6抄截與1.7阻攻，三分場均8.4出手命中3.3顆，命中率39%。