聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克主帥馬祖拉(右)。 美聯社
溜馬隊昨天靠著席亞康（Pascal Siakam）投進致勝球，爆冷擊敗塞爾蒂克隊。裁判報告今天出爐，只有1次漏判，就是塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）受訪時跳針的「掩護犯規（Illegal screen）」。

馬祖拉昨天賽後受訪時，面對6個問題都只回答：「掩護犯規。」

裁判報告指出，比賽時間剩15秒時漏判席亞康的進攻犯規，席亞康在防守球員懷特（Derrick White）移動路線上，設立掩護時動作稍慢，未能給足夠的時間和空間改變方向，導致掩護過程中出現無法避免的身體接觸。

這次進攻中，席亞康命中致勝跳投，塞爾蒂克以2分之差含恨落敗。

值得一提的是，塞爾蒂克先前與馬刺交手時全場只獲得4次罰球；馬刺20次，球星布朗（Jaylen Brown）賽後抨擊裁判，事後被聯盟罰3萬5000美元。

溜馬 塞爾蒂克

NBA／綠衫軍主帥賽後跳針「掩護犯規」 裁判報告承認漏吹

