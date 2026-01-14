快訊

NBA／濃眉AD手傷不動刀 仍要休8周以上

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴維斯。 美聯社
戴維斯。 美聯社

交易到獨行俠隊宛如「痛痛人」的球星戴維斯（Anthony Davis），最新傷勢是傷到左手韌帶，團隊參考專業人士意見後決定不動刀，將在6星期後再做評估。

知情人士向美國《ESPN》表示，戴維斯當地周二在洛杉磯和骨科名醫史蒂文・申（Steven Shin）進行第二次會診後，決定不動刀，不過就算不進行手術，他仍至少缺席8周以上。

戴維斯是去年2月因唐西奇（Luka Doncic）的驚天交易案，從湖人隊到獨行俠，不過32歲的戴維斯轉換東家後大小狀況不斷，不到一年就有18處傷勢，讓他至今只為獨行俠打了29場比賽。最新傷勢發生在上周客場出戰爵士隊，戴維斯防守爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）時傷到左手韌帶，讓他帶著21分、11籃板表現退場。

本季戴維斯打了20場比賽，場均仍有20.4分、11.1籃板、2.8助攻和1.7阻攻，無奈傷痛太多，球團已經開放討論交易可能，不過美國時間2月5日交易大限前戴維斯又出現新傷，可能減低有興趣球隊的交易意願。

圍繞新科選秀「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）重建的獨行俠，在戴維斯出賽的20場比賽勝率剛好5成，他缺陣的20場比賽戰績是5勝15敗，目前15勝25敗戰績僅排西區第12。

獨行俠 Anthony Davis

NBA／約柯奇傳最快2月初回歸 金塊教頭為MVP資格可能喪失抱屈

丹佛金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）持續在幕後進行傷勢復健，球團對他重返球場仍保持審慎樂觀。知名記者史坦（Marc Stein）透露，若復原進度順利，2月初將是約柯奇最早可能回歸的時間點

NBA／達2800顆三分里程碑！獨行俠湯普森：不忘受傷的時光

獨行俠隊今天以113：105擊敗籃網隊，老將湯普森（Klay Thompson）全場投進6顆三分球，完成生涯2800顆三分里程碑，湯普森賽後拿著比賽用球受訪。 湯普森替補上陣27分鐘，外線9中6

NBA／補強想像豐滿但現實骨感 湖人季中難再有震撼交易

交易大限逐步逼近，洛杉磯湖人交易傳聞再度升溫，從防守型側翼到外線射手，各種方案不斷流傳。不過，《The Athletic》報導，多名聯盟高層私下評估後指出，湖人雖有調整空間，卻受限於資產價值和長期規劃，在期限前完成重大交易的可能性並不高。

NBA／哈登榮登史上總得分第9 超越歐尼爾瞄準「3萬俱樂部」

在今天快艇主場擊敗黃蜂的比賽中，哈登（James Harden）寫下生涯重要里程碑。他在第三節開局不久命中一記三分球，生涯總得分正式超越傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），排名升至NB

NBA／紀念破紀錄第23個賽季！詹姆斯穿特製徽章亮相 場場化身球員卡

當湖人巨星詹姆斯（LeBron James）今日踏上球場、回到他在2003年開啟NBA生涯的城市出賽時，身上的球衣將多了一個別具意義的細節。 為紀念詹姆斯締造聯盟紀錄的第23個NBA賽季，湖人特

