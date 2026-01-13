NBA／約柯奇傳最快2月初回歸 金塊教頭為MVP資格可能喪失抱屈

丹佛金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）持續在幕後進行傷勢復健，球團對他重返球場仍保持審慎樂觀。知名記者史坦（Marc Stein）透露，若復原進度順利，2月初將是約柯奇最早可能回歸的時間點。

史坦指出，近期因膝傷缺陣的約柯奇，與同樣受膝蓋傷勢影響的強森（Cam Johnson），「愈來愈有可能在2月初成為現實的回歸時程」。約柯奇在去年12月底遭遇左膝過度伸展傷勢，當時醫療團隊評估至少需要4週時間休養，金塊也選擇保守應對，避免讓球隊核心在尚未完全恢復的情況下倉促復出。

在約柯奇缺陣期間，金塊戰績沒有因此崩盤，最近7場比賽取得4勝3敗，目前戰績26勝13敗，排名西區第3。

葛登（Aaron Gordon）與布勞恩（Christian Braun）已先後傷癒歸隊，穆雷（Jamal Murray）持續扛起進攻主軸，華森（Peyton Watson）、瓊斯（Spencer Jones）、皮克特（Jalen Pickett）與納吉（Zeke Nnaji）等人也在輪換中挺身而出，協助球隊度過這段考驗。

對於約柯奇的心情，金塊總教練艾德曼（David Adelman）先前也坦言，這位三屆MVP顯然已經「坐不住了」。艾德曼表示：「我知道他很焦急，他幾乎從來沒有受過傷。打過球的人都知道，最難熬的就是只能坐在一旁，尤其是像他這種幾乎從不缺席比賽的球員。」

艾德曼也提到，聯盟65場出賽門檻的個人獎項規定，多少讓人感到無奈，「一個10年來幾乎場場上陣的球員，卻因為這樣的傷勢可能影響獎項資格，這確實讓人有點不是滋味。但這不是他刻意休息，他是真的受傷了。」

若約柯奇真的在2月才回歸，幾乎確定將因出賽數不足，無法角逐2025-26年賽季的年度個人獎項，這對本季打出歷史級表現的他而言無疑是一大遺憾。在受傷前，約柯奇場均繳出29.6分、12.2籃板、11.0助攻的大三元成績，再次展現聯盟頂級統治力。

儘管如此，金塊目前的首要任務仍是確保約柯奇完全康復。在戰績仍站穩競爭行列的情況下，球團與教練團選擇耐心等待，期盼這位球隊靈魂人物以最佳狀態回歸，為接下來的賽程衝刺做好準備。