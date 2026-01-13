NBA／達2800顆三分里程碑！獨行俠湯普森：不忘受傷的時光

獨行俠隊今天以113：105擊敗籃網隊，老將湯普森（Klay Thompson）全場投進6顆三分球，完成生涯2800顆三分里程碑，湯普森賽後拿著比賽用球受訪。

湯普森替補上陣27分鐘，外線9中6進帳18分，獨行俠靠著馬歇爾（Naji Marshall）末節獨拿12分、狀元佛雷格（Cooper Flagg）關鍵時刻的抄截和外線，以8分之差險勝。

湯普森生涯三分球來到2801顆，只落後第4名的里拉德（Damian Lillard）3顆，值得一提的是，湯普森因受大傷空白2季，他受訪時有感而發，「第15個球季，還能在NBA這麼多上場時間，又在一座很棒的城市，我每一刻都很享受。」

「我熱愛籃球，也感激自己身體健康，能常常站在場上，這真的是福氣。我永遠湯普森，因為那讓我更懂得珍惜能上場打球這件事，這真的非常難得。」湯普森說。

湯普森本季出賽33場，平均上場22.4分鐘，得到11.9分，三分命中率37.6%。獨行俠目前15勝25敗，還落後西區第10的灰熊隊2.5場勝差。