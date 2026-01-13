快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／達2800顆三分里程碑！獨行俠湯普森：不忘受傷的時光

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森(右)。 美聯社
湯普森(右)。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

獨行俠隊今天以113：105擊敗籃網隊，老將湯普森（Klay Thompson）全場投進6顆三分球，完成生涯2800顆三分里程碑，湯普森賽後拿著比賽用球受訪。

湯普森替補上陣27分鐘，外線9中6進帳18分，獨行俠靠著馬歇爾（Naji Marshall）末節獨拿12分、狀元佛雷格（Cooper Flagg）關鍵時刻的抄截和外線，以8分之差險勝。

湯普森生涯三分球來到2801顆，只落後第4名的里拉德（Damian Lillard）3顆，值得一提的是，湯普森因受大傷空白2季，他受訪時有感而發，「第15個球季，還能在NBA這麼多上場時間，又在一座很棒的城市，我每一刻都很享受。」

「我熱愛籃球，也感激自己身體健康，能常常站在場上，這真的是福氣。我永遠湯普森，因為那讓我更懂得珍惜能上場打球這件事，這真的非常難得。」湯普森說。

湯普森本季出賽33場，平均上場22.4分鐘，得到11.9分，三分命中率37.6%。獨行俠目前15勝25敗，還落後西區第10的灰熊隊2.5場勝差。

Klay Thompson 獨行俠 籃網

相關新聞

NBA／國王連2天爆冷贏球！湖人唐西奇孤軍奮戰砍42分做白工

湖人隊今天對上背靠背出賽的國王隊，唐西奇（Luka Doncic）狂轟42分，但團隊三分命中率22%，以112：124輸球，苦吞3連敗，目前與西區第6的太陽隊已無勝差。國王繼昨天擊敗火箭隊後，再度爆冷

NBA／補強想像豐滿但現實骨感 湖人季中難再有震撼交易

交易大限逐步逼近，洛杉磯湖人交易傳聞再度升溫，從防守型側翼到外線射手，各種方案不斷流傳。不過，《The Athletic》報導，多名聯盟高層私下評估後指出，湖人雖有調整空間，卻受限於資產價值和長期規劃，在期限前完成重大交易的可能性並不高。

NBA／達2800顆三分里程碑！獨行俠湯普森：不忘受傷的時光

獨行俠隊今天以113：105擊敗籃網隊，老將湯普森（Klay Thompson）全場投進6顆三分球，完成生涯2800顆三分里程碑，湯普森賽後拿著比賽用球受訪。 湯普森替補上陣27分鐘，外線9中6

NBA／哈登榮登史上總得分第9 超越歐尼爾瞄準「3萬俱樂部」

在今天快艇主場擊敗黃蜂的比賽中，哈登（James Harden）寫下生涯重要里程碑。他在第三節開局不久命中一記三分球，生涯總得分正式超越傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），排名升至NB

NBA／紀念破紀錄第23個賽季！詹姆斯穿特製徽章亮相 場場化身球員卡

當湖人巨星詹姆斯（LeBron James）今日踏上球場、回到他在2003年開啟NBA生涯的城市出賽時，身上的球衣將多了一個別具意義的細節。 為紀念詹姆斯締造聯盟紀錄的第23個NBA賽季，湖人特

NBA／塔克點唐西奇防守態度問題！甜瓜：湖人缺真正的老將

湖人隊超級球星唐西奇（Luka Doncic）擁有頂尖進攻能力，但防守備受外界批評。傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）和塔克（PJ Tucker）在節目上談到，湖人陣中缺乏一名受

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。