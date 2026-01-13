NBA／哈登榮登史上總得分第9 超越歐尼爾瞄準「3萬俱樂部」

在今天快艇主場擊敗黃蜂的比賽中，哈登（James Harden）寫下生涯重要里程碑。他在第三節開局不久命中一記三分球，生涯總得分正式超越傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），排名升至NBA歷史得分榜第9位。

此役賽前，哈登距離歐尼爾僅差14分，他全場火力全開，繳出32分表現。上半場就攻下13分，其中首節獨拿11分奠定節奏，第三節再添11分，決勝的第四節補上8分，最終將生涯總得分推進至28614分。

相較之下，歐尼爾生涯19個賽季出賽1207場，累積28596分；哈登則是在第1187場例行賽完成超越，進度快上許多。

哈登。 法新社

現年35歲、迎來生涯第17個賽季的哈登，本季場均25.6分，創下自2019-20年賽季（場均34.3分、完成得分王3連霸）以來的新高。賽後談到這項成就，哈登表示，能在歷史榜單上留下名字是一種榮耀，但更重要的是幫助球隊持續贏球，「每一分都是努力累積而來，能在這個夜晚和隊友一起完成勝利，感覺特別好。」

放眼得分榜更前段，哈登仍有不小距離需要追趕，第8名是張伯倫（Wilt Chamberlain）的31419分，而歷史得分王則是詹姆斯（LeBron James），目前累積42645分。其後依序還包括賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）與杜蘭特（Kevin Durant）。同時距離成為史上第9位「3萬俱樂部」成員，哈登還有1386分需要累積。

除了得分里程碑，哈登近期也在助攻榜升至歷史第12位，生涯11度入選明星賽的他，三分球命中數同樣高居史上第2，僅次於柯瑞（Stephen Curry）。