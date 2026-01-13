NBA／紀念破紀錄第23個賽季！詹姆斯穿特製徽章亮相 場場化身球員卡

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

當湖人巨星詹姆斯（LeBron James）今日踏上球場、回到他在2003年開啟NBA生涯的城市出賽時，身上的球衣將多了一個別具意義的細節。

為紀念詹姆斯締造聯盟紀錄的第23個NBA賽季，湖人特別在他的球衣右上胸前加上專屬徽章，圖樣包含他賽前招牌的灑粉剪影，以及象徵他生涯效力過3支球隊騎士、熱火與湖人的三色線條。

這枚紀念徽章將伴隨詹姆斯度過例行賽剩餘46場比賽，而且每打一場，就會被賦予新的收藏意義。按照規劃，每場比賽結束後，湖人球團都會將徽章自球衣上取下，標註比賽日期後，送往達拉斯的Topps製作中心進行鑑定，隨後嵌入官方授權的球員卡中，成為極具收藏價值的紀念品。

Topps在去年10月睽違16年後重新推出NBA授權卡片，這類「比賽實穿徽章」計畫並非首次登場。先前新秀曾在生涯首戰佩戴「Debut Patch」，而上季MVP、年度最佳防守球員與年度最佳新秀，也曾在球衣背後配戴金色NBA標誌，最終同樣被製作成球員卡。

現年41歲的詹姆斯，本季依舊維持高檔表現，看不出太多歲月侵襲的痕跡，場均21.9分6.9助攻5.6籃板，投籃命中率達51%，幫助湖人取得23勝13敗，暫居西區第5。

詹姆斯接下來每場比賽都將別上特殊徽章。 美聯社
詹姆斯接下來每場比賽都將別上特殊徽章。 美聯社

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽前談起詹姆斯的出道往事。他透露，為了準備過去與詹姆斯共同主持的Podcast《Mind the Game》節目內容，自己特地重看了詹姆斯2003年10月29日的NBA處女秀，當時他在面對沙加緬度國王繳出25分、9助攻、6籃板、4抄截的全面數據，雖然球隊以92比106落敗，卻已展現巨星雛形。

回顧那場比賽的畫面，瑞迪克最震驚的不是數據，而是戰術安排。「他們竟然為他跑『floppy』戰術（空手交叉掩護），這真的很瘋狂，」瑞迪克笑說，「而且我想他至少有15年沒再跑過這個戰術了。但他NBA生涯的第一球，正是靠這個戰術完成，實在太不可思議了。」

從新秀初登場的戰術跑位，到第23個賽季仍在刷新歷史，詹姆斯的職業生涯，如今也透過一枚枚實穿徽章，被完整封存進NBA的時代記憶之中。

詹姆斯今天回到23年前首場出賽所踏上的球場。 路透社
詹姆斯今天回到23年前首場出賽所踏上的球場。 路透社

