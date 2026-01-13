NBA／補強想像豐滿但現實骨感 湖人季中難再有震撼交易

快訊

鵜鶘隊防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）。
交易大限逐步逼近，洛杉磯湖人交易傳聞再度升溫，從防守型側翼到外線射手，各種方案不斷流傳。不過，《The Athletic》報導，多名聯盟高層私下評估後指出，湖人雖有調整空間，卻受限於資產價值和長期規劃，在期限前完成重大交易的可能性並不高。

距離交易截止日大約剩下三週的時間，美媒點出，交易向來是湖人改變命運的重要手段，從過去換回超級球星，到失誤交易留下後遺症，管理層對於「出手時機」始終保持高度警惕。一名長期與多支球隊總管、球探和經紀人接觸的聯盟人士指出，多數球隊在季中交易採取保守態度，原因很簡單——避免為了修補短期缺陷，付出難以回收的長期成本。對湖人而言，這樣的風險評估尤為關鍵。

近期外界討論的6種湖人潛在交易構想，多半反映同一個現實：球隊確實需要在防守和投籃穩定度方面升級，但手中籌碼難以支撐這樣的操作。其中，最具吸引力的構想之一，是向紐奧良鵜鶘換取防守悍將瓊斯（Herbert Jones），但是鵜鶘管理層對這名側翼的要價極高，接近全明星等級回報，再加上湖人年輕球員市場評價有限，使談判缺乏實質推進空間。

另有方案提議迎回曾在季後賽發揮關鍵影響力的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），但他的合約年限和薪資彈性，恐怕會影響到湖人原本在休賽季預定操作的規劃，未必符合球隊長期方向。

凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。
芝加哥公牛也被認為是可能與紫金大軍交易的對象，主角則為威廉斯（Patrick Williams）和多森姆（Ayo Dosunmu），問題在於，威廉斯的打法與定位仍存疑，多森姆又即將成為自由球員，湖人難以在不付出選秀權的情況下拿出其他實質的交易籌碼。即便像邁阿密熱火隊維金斯（Andrew Wiggins）這類具備防守能力的球員被點名，管理層仍須衡量，他是否足以改變爭冠走向，合理化高昂的未來成本。

熱火隊維金斯是湖人潛在交易目標。
多方評估後，聯盟普遍認為湖人當前最大的結構性困境在於，潛在交易夥伴期待年輕球員與選秀權，但湖人具吸引力的資產，卻只剩下一枚首輪籤。如果太早動用，將直接影響今年夏天最多可操作3枚首輪籤的彈性。

至於小型交易，例如從華盛頓巫師換回角色側翼夏帕尼（Justin Champagnie），雖然可能在板凳戰力上帶來幫助，但對戰績提升的影響有限，也未必值得雙方投入資產。

綜合各方看法，湖人在交易大限前或許能小幅修補輪換，但要進行一場震撼聯盟的操作可能性極低。在維持長期彈性與回應即戰力需求之間，紫金大軍勢必得做出取捨，而這個選擇，可能不會讓所有球迷滿意。

