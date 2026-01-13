NBA／國王連2天爆冷贏球！湖人唐西奇孤軍奮戰砍42分做白工

費城76人今天（13日）作客多倫多暴龍，雖然地主暴龍以102比115落敗，但是上演「超越勝負的感動」，現場加拿大球迷不斷高喊「We want Lowry！」39歲的前暴龍隊傳奇球星羅瑞（Kyle Lowry）於是在球迷的鼓譟下上場，贏得全場歡呼。

2026-01-13 12:45