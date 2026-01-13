NBA／國王連2天爆冷贏球！湖人唐西奇孤軍奮戰砍42分做白工
湖人隊今天對上背靠背出賽的國王隊，唐西奇（Luka Doncic）狂轟42分，但團隊三分命中率22%，以112：124輸球，苦吞3連敗，目前與西區第6的太陽隊已無勝差。國王繼昨天擊敗火箭隊後，再度爆冷贏球，本季戰績10勝30敗。
唐西奇上半場就得到26分；但國王後衛蒙克（Malik Monk）第二節火力全開，單節外線6中5，轟進18分，半場打完國王領先7分。
第三節唐西奇再進帳14分，但國王老將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和德羅展（DeMar DeRozan）聯砍24分，帶著12分領先進入末節。
湖人末節靠著替補文森特（Gabe Vincent）外線和海斯（Jaxson Hayes）內線積極拚搶追到個位數，但湖人換回主力球員後再度被國王拉開，關鍵時刻蒙克飆進三分又助攻隊友，最後一分半湖人落後16分，換上板凳球員舉白旗投降。
國王團隊三分命中率65%，其中蒙克三分球9中7，進帳26分8助攻。德羅展全場沒有外線出手，19投14中，狂轟32分，衛斯特布魯克也貢獻22分7助攻。
湖人方面，唐西奇全場得到42分8助攻7籃板，詹姆斯（LeBron James）攻下22分，艾頓（Deandre Ayton）砍進13分13籃板。
