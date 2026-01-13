NBA／塔克點唐西奇防守態度問題！甜瓜：湖人缺真正的老將

湖人隊超級球星唐西奇（Luka Doncic）擁有頂尖進攻能力，但防守備受外界批評。傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）和塔克（PJ Tucker）在節目上談到，湖人陣中缺乏一名受唐西奇尊敬的老將。

現年40歲的塔克全盛時期是球風強硬的防守悍將，上季只在尼克隊出賽3場，目前還沒有球隊。最近他在節目上與安東尼談論唐西奇的防守，「唐西奇要把那些小細節做好，這樣才能守下來、站在有利的位置去贏球，而不是防守輪轉時雙手一攤，一副無所謂的樣子，好像根本不在乎。」

安東尼則提到，湖人陣中缺乏有威嚴的老將，「球隊第3、第4進攻點看到唐西奇時，眼睛都亮了，這就是球隊沒真正老將的原因。詹姆斯（LeBron James）不會去做這件事瑞迪克（JJ Redick）想讓他負責，但他沒辦法，因為唐西奇每場給你40分。」

「這時候就需要塔克這種人，像海斯倫（Udonis Haslem）這種坐在板凳上的老將，真的能站出來要求唐西奇負責。板凳一定要有他尊敬的人，才能管得動他。」安東尼說。

海斯倫生涯20年都效力熱火隊，儘管生涯末期實力已無法上場，但熱火仍簽下他擔任球隊精神領袖，就連詹姆斯效力熱火期間，都要敬他三分，也塑造熱火強硬的球對文化。