NBA／湖人想換勇士庫明加？美媒揭交易目標是3D側翼

23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）已被勇士隊冷凍，可能在交易截止日前被送走。據資深記者費雪（Jake Fischer）報導，湖人隊有意爭取這名年輕側翼。

近期關於庫明加的交易傳聞不斷，費雪指出湖人是有意球隊之一，「紫金大軍在這次截止前，偏向盡可能補進一名有身材的3D側翼，能在外圍提供第一線防守壓迫，同時具備投射能力。」

費雪也指出，湖人早就對庫明加有興趣，「去年夏天庫明加談約僵局期間，湖人確實曾聯絡勇士，詢問他的狀況。我也被告知，湖人持續關注庫明加的情況，同時在選擇有限的側翼市場撒網，希望找到補強人選。」

庫明加開季在先發陣容表現搶眼，但傷癒歸隊後又被棄用，本季目前出賽18場，平均得到11.8分6.2籃板2.6助攻，三分命中率32%。