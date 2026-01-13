NBA／「我們要羅瑞！」 76人輕取暴龍還滿足多倫多球迷心願

費城76人今天（13日）作客多倫多暴龍，雖然地主暴龍以102比115落敗，但是上演「超越勝負的感動」，現場加拿大球迷不斷高喊「We want Lowry！」39歲的前暴龍隊傳奇球星羅瑞（Kyle Lowry）於是在球迷的鼓譟下上場，贏得全場歡呼。

暴龍這場比賽幾乎一路落後，反觀76人命中率突破5成，外線36投16中，領先分差最大來到33分，第四節中後段，比賽逐漸失去懸念，眼看勝利無望，暴龍隊主場球迷轉而將期盼看見羅瑞上場。

生涯至今19個賽季，有9個賽季在多倫多度過的羅瑞，曾於2018-19賽季帶領北國大軍捧起隊史第一座總冠軍金盃，無疑是暴龍隊史最偉大球員之一，至今在多倫多主場，仍可見到不少球迷身穿羅瑞在多倫多時期的7號球衣。

第四節開始，暴龍球迷自發性高喊「We want Lowry！」而就在剩下1分57秒時，總算千呼萬始出來，羅瑞起身走向紀錄台旁，脫下外套和長褲，此舉引起現場球迷起立歡呼，76人球星馬克西（Tyrese Maxey）退場時也笑著面向暴龍觀眾席，舉起雙手示意大家鼓譟、致敬這位傳奇。

Raptors fans kept chanting “We want Lowry.” As soon as he checked in, Scotiabank Arena went crazy. 😅 pic.twitter.com/tVED7WrEhK — Atinc Goc (@atinc_goc) 2026年1月13日

最終羅瑞3投0中，雖然未能得分，但相信這已經意義非凡，因為39歲的他可能選擇在這個賽季後結束球員生涯，例行賽接下來76人也不會再到多倫多作客，除非雙方在季後賽碰頭，否則這極有可能是羅瑞生涯最後一次在加拿大豐業銀行體育館出賽，最後，羅瑞也將比賽用球帶走，做為紀念。