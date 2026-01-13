NBA／被冷凍交易傳聞四起… 勇士商店悄悄下架庫明加球衣

金州勇士「冷凍」庫明加（Jonathan Kuminga）已經將近一個月，交易傳言甚囂塵上，舊金山當地媒體《The San Francisco Standard》更報導，勇士主場大通中心商店已悄悄下架庫明加的球衣。

庫明加在2021年選秀會第7順位被勇士挑走，他以良好的體能與爆發力著稱，一度被期待成為柯瑞（Stephen Curry）時代之後，承接灣區大軍戰力的橋樑。不過，進入生涯第5季，庫明加的發展卻陷入停滯。去年夏天，他與勇士隊的合約談判進展不順，最終選擇將背號從「00」改為「1」，象徵重新出發。

然而不久後，庫明加的球衣便悄悄從大通中心官方商店的陳列架上消失。一名店員私下透露，庫明加球衣在休賽季期間被刻意收起，時間點正好與球隊對其未來方向越發保留的態度重疊。

庫明加前一次出賽以要回溯至美國時間12月18日，美媒指出，庫明加在勇士舞台消失、談判受阻，勇士內部已經低調規劃「後庫明加時代」，而15日他就能取得交易資格，屆時可能再掀起一波討論。

即便如此，先前主場迎戰密爾瓦基公鹿之戰，仍有零星球迷穿著庫明加的00號、1號球衣入場，《The San Francisco Standard》報導：「我每一場都還是希望他會上場，」自1980年代就支持勇士的球迷哈里斯（Loren Harris）說。他身上所穿的是不久前才購入的白色庫明加球衣，「我原本以為這會是他爆發的一年，可惜我們還沒看到。我還是抱著希望，總覺得一切還有可能。他或許會成為我們季後賽突然拿出來的秘密武器。」