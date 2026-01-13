NBA／狂輸黃蜂55分後反彈 爵士客場扳倒騎士

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬卡南攻下28分率爵士踢館騎士。 美聯社
馬卡南攻下28分率爵士踢館騎士。 美聯社

前一場吞下55分慘敗，爵士隊今天拿騎士隊開刀，在喬治（Keyonte George）32分、馬卡南（Lauri Markkanen）28分發揮下以123：112踢館成功。

溜馬第一節握有34：22領先，但第二節被騎士灌進40分，反陷入54：62落後，不過第三節有喬治挺身而出，他全場32分有一半集中在第三節，助隊從最多10分落後到打出21：8的逆轉攻勢，三節打完反以90：86超前。爵士第四節再頂住騎士追分攻勢，一路領先下迎接近8戰的第2勝。

爵士前一場以95：105慘敗給黃蜂隊，寫下隊史第二大差分慘敗，今天打反彈表現，喬治除攻下全場最高32分還傳出9助攻，前一場缺陣的馬卡南回歸繳出28分、12韓版，因腳趾傷勢缺陣2場歸隊的諾基奇（Jusuf Nurkic）也有11分、17籃板「雙10」表現，米凱盧克（Svi Mykhailiuk）和勒夫（Kevin Love）也各貢獻11分。

騎士第一節最多落後到17分，雖靠第二節打出26：8攻勢反超，但單節狂灌40分的強勢表現沒能延續到下半場，後場雙星葛蘭特（Darius Garland）23分、米契爾（Donovan Mitchell）21分表現無助守護主場。

騎士 爵士 Lauri Markkanen Donovan Mitchell

