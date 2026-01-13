快訊

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

今年1號颱風「洛鞍」可能生成 賈新興曝最新路徑、對台影響

賴瑞隆初選勝出！將代表民進黨參選2026高雄市長

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／綠衫軍缺主將布朗 爐主溜馬靠席亞康致勝球爆冷奪3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
Jan 12, 2026; Indianapolis, Indiana, USA; Indiana Pacers forward Pascal Siakam (43) shoots the ball while Boston Celtics guard Hugo Gonzalez (28) defends in the first half at Gainbridge Fieldhouse. Mandatory Credit: Trevor Ruszkowski-Imagn Images 路透通訊社
Jan 12, 2026; Indianapolis, Indiana, USA; Indiana Pacers forward Pascal Siakam (43) shoots the ball while Boston Celtics guard Hugo Gonzalez (28) defends in the first half at Gainbridge Fieldhouse. Mandatory Credit: Trevor Ruszkowski-Imagn Images 路透通訊社

本場賽事

-

:

-

載入中...

聯盟戰績最差的溜馬隊今天把握對手塞爾蒂克隊主將布朗（Jaylen Brown）缺陣機會，在席亞康（Pascal Siakam）全場21分，包括最後6秒的致勝球領軍下，驚險以98：96扳倒東區排名前段班的「綠衫軍」，喜迎本季首度3連勝。

上季打進總冠軍賽的溜馬，本季受傷兵影響，開季前37場只拿6勝，戰績在聯盟敬陪末座，不過近期打出不同氣象，先是擊敗黃蜂隊止住13連敗，也讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）終於成為史上第11位千勝教頭，前一場再擊敗全員到齊的熱火隊，2連勝追平本季隊史最長。

今天面對東區第3的塞爾蒂克，溜馬首節雖僅拿19分，但華克（Jarace Walker）、赫夫（Jay Huff）第二節外線接連破網，助隊先追平綠衫軍，半場打完也以53：56緊咬比分，第三節更打出一波20：4猛攻，反以73：60超前。

塞爾蒂克在普里查德（Payton Pritchard）獨得11分下回敬17：6攻勢，三節打完分差縮小到77：79，第四節拉鋸時刻懷特（Derrick White）最後29秒更攻進追平球，但席亞康最後6秒單打得手拋進打板致勝球，懷特有機會的「絕殺」外線又彈框而出，讓溜馬驚險以98：96守護勝利。

席亞康攻下溜馬最高21分，赫夫20分，奈哈德（Andrew Nembhard）13分、9助攻；塞爾蒂克主將布朗因背傷缺陣，普里查德攻下全場最高23分，懷特18分。

延伸閱讀

NBA／上季東區冠軍本季變爐主 溜馬教練同情席亞康處境

NBA／傷病纏身仍不氣餒！懷特選擇將過程化為「學習經驗」

NBA／公牛噩耗！吉迪拉傷缺陣數週 懷特下一戰也不能打

NBA／布朗斷連9場30分、懷特7阻攻超神 綠衫軍靠團隊逆轉爵士

相關新聞

NBA／勇士爭取交易波特籌碼曝光！美媒曝7更實際目標

勇士隊開季戰績不如預期，目前暫居西區第8。近日傳出想在交易大限前補強前場，籃網隊波特（Michael Porter Jr.）、鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III）及瓊斯（Herbert Jon

NBA／建議湖人用里夫斯換傑克森 詹皇經紀人：需要防守支柱

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）本季破繭而出，但唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）都健康的情況下，里夫斯球權變少。詹姆斯經紀人保羅（Rich P

NBA／傳公鹿有意追求 莫蘭特發文耐人尋味：只有愛你的人會陪在身邊

曼菲斯灰熊近期傳出首度對交易當家球星莫蘭特（Ja Morant）持開放態度，交易流言四起，而男主角本人莫蘭特依舊不改調皮性格，今天（13日）稍早在個人X發文寫下耐人尋味的語句：「當煙霧散去，只有愛你的人才會陪伴在你身邊。」

NBA／狂輸黃蜂55分後反彈 爵士客場扳倒騎士

前一場吞下55分慘敗，爵士隊今天拿騎士隊開刀，在喬治（Keyonte George）32分、馬卡南（Lauri Mark...

NBA／綠衫軍缺主將布朗 爐主溜馬靠席亞康致勝球爆冷奪3連勝

聯盟戰績最差的溜馬隊今天把握對手塞爾蒂克隊主將布朗（Jaylen Brown）缺陣機會，在席亞康（Pascal Siak...

NBA／對斑馬「墊腳」 戈貝爾累積多次惡性犯規遭自動禁賽1場

明尼蘇達灰狼隊中鋒「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）在昨天（12日）迎戰聖安東尼奧馬刺的比賽，因為「墊腳」被處以一級惡性犯規，本季累積第6點惡性犯規點數，自動觸發禁賽1場，將缺席明天（13日）作客密爾瓦基公鹿隊的比賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。