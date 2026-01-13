快訊

NBA／建議湖人用里夫斯換傑克森 詹皇經紀人：需要防守支柱

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯(左)、灰熊前鋒傑克森(右)。 路透
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）本季破繭而出，但唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）都健康的情況下，里夫斯球權變少。詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）最近在節目上提議，可以用里夫斯換來灰熊隊明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

里夫斯休賽季將成為自由球員，本季出賽23場，平均得到26.6分6.3助攻，投籃命中率50.7%，完全是明星等級。唐西奇缺陣情況下更猛，場均可砍下36.2分8.3助攻，投籃命中率52.5%。

湖人本季進攻火力完全沒問題，但防守表現糟糕透頂。詹姆斯經紀人保羅就建議用里夫斯換來2022-23年度最佳防守球員傑克森，「如果圍繞唐西奇建隊，就需要那種防守支柱。傑克森不想待重建球隊，若能用到期合約，再加上手上最後一枚首輪選秀權換，也可以少付一點籌碼，但要理性，因為里夫斯深受大家喜愛。」

保羅認為把里夫斯交易去灰熊，對湖人和里夫斯是雙贏，「有一種情況是，為球隊做最好決定，也能為里夫斯著想。里夫斯值得拿到大合約，灰熊一定會付錢給他，他到那裡會成為球隊頭號得分手兼控球後衛。」

最近灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）被放上交易談判桌，《YahooSports》記者艾可（Kelly Iko）加碼爆料，灰熊不排除交易傑克森。

