聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／建議湖人用里夫斯換傑克森 詹皇經紀人：需要防守支柱
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）本季破繭而出，但唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）都健康的情況下，里夫斯球權變少。詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）最近在節目上提議，可以用里夫斯換來灰熊隊明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）。
里夫斯休賽季將成為自由球員，本季出賽23場，平均得到26.6分6.3助攻，投籃命中率50.7%，完全是明星等級。唐西奇缺陣情況下更猛，場均可砍下36.2分8.3助攻，投籃命中率52.5%。
湖人本季進攻火力完全沒問題，但防守表現糟糕透頂。詹姆斯經紀人保羅就建議用里夫斯換來2022-23年度最佳防守球員傑克森，「如果圍繞唐西奇建隊，就需要那種防守支柱。傑克森不想待重建球隊，若能用到期合約，再加上手上最後一枚首輪選秀權換，也可以少付一點籌碼，但要理性，因為里夫斯深受大家喜愛。」
保羅認為把里夫斯交易去灰熊，對湖人和里夫斯是雙贏，「有一種情況是，為球隊做最好決定，也能為里夫斯著想。里夫斯值得拿到大合約，灰熊一定會付錢給他，他到那裡會成為球隊頭號得分手兼控球後衛。」
最近灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）被放上交易談判桌，《YahooSports》記者艾可（Kelly Iko）加碼爆料，灰熊不排除交易傑克森。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言