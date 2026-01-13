NBA／傳公鹿有意追求 莫蘭特發文耐人尋味：只有愛你的人會陪在身邊

曼菲斯灰熊近期傳出首度對交易當家球星莫蘭特（Ja Morant）持開放態度，交易流言四起，而男主角本人莫蘭特依舊不改調皮性格，今天（13日）稍早在個人X發文寫下耐人尋味的語句：「當煙霧散去，只有愛你的人才會陪伴在你身邊。」

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）日前指出，灰熊自2019年選進莫蘭特以來，第一次考慮是否要將他送走，並且已經與多支球隊展開接觸。聯盟高層大多認為，如果真的促成交易，灰熊將優先索取選秀權和年輕球員作為回報，當然了，實際市場需求仍存在高度不確定性。

今年賽季莫蘭特曾因為做出「對球隊有害的行為」遭球團禁賽一場，傳聞指出，由於他和總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）爆發衝突，伊薩洛賽後在休息室質疑莫蘭特的領導能力和拚勁，莫蘭特則以藐視的態度回應伊薩洛。記者萊特（Michael C. Wright）指出，莫蘭特至今仍對遭禁賽一事耿耿於懷，覺得自己被隊友疏遠，據傳，他還曾向其他球員和部分過去共事過的教練表達，自己已經不想再為灰熊打球了。

今天莫蘭特在社群X的發文也相當耐人尋味：「當煙霧散去，只有愛你的人才會陪伴在你身邊。」似乎暗示與灰熊緣分已盡。

when dat smoke clear over only ones who love you gon be round — Ja Morant (@JaMorant) 2026年1月12日

另有記者韋恩貝克（Jake Weinbach）今天發文透露，密爾瓦基公鹿逐漸成為莫蘭特的追求者，「公鹿隊有意簽下這位灰熊隊球星的消息並非空穴來風，外界普遍預期，公鹿隊管理階層將在交易截止日期前再次『幹大事』。」