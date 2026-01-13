NBA／勇士爭取交易波特籌碼曝光！美媒曝7更實際目標

快訊

籃網隊波特(右)。 路透
勇士隊開季戰績不如預期，目前暫居西區第8。近日傳出想在交易大限前補強前場，籃網隊波特（Michael Porter Jr.）、鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III）及瓊斯（Herbert Jones）是勇士三大目標。

據《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）報導，儘管鵜鶘表態不願意交易墨菲和瓊斯，但有聯盟高層認為原因是鵜鶘未收到豐厚報價，鵜鶘想用瓊斯換來2首輪選秀權；墨菲則是3首輪+優質年輕球員。

報導指出，勇士為墨菲付出2首輪，不願為波特付出超過1首輪，勇士籌碼是庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）和1首輪。

如果三大目標都落空，勇士可能轉向次級側翼人選，例如獨行俠隊馬歇爾（Naji Marshall）、公牛隊多森姆（Ayo Dosunmu）、籃網海史密斯（Haywood Highsmith）、獨行俠葛佛（Daniel Gafford）、拓荒者隊威廉斯（Robert Williams III）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis）及騎士隊韋德（Dean Wade），對勇士來說是更實惠的選項。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）則指出，籃網現在不想交易波特，想等到休賽季選秀抽籤結果，再做決定。

籃網 勇士

