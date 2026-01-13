NBA／對斑馬「墊腳」 戈貝爾累積多次惡性犯規遭自動禁賽1場

明尼蘇達灰狼隊中鋒「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）在昨天（12日）迎戰聖安東尼奧馬刺的比賽，因為「墊腳」被處以一級惡性犯規，本季累積第6點惡性犯規點數，自動觸發禁賽1場，將缺席明天（13日）作客密爾瓦基公鹿隊的比賽。

灰狼昨天以104比103險勝馬刺，比賽剩下7分24秒時，法國同鄉小將溫班亞瑪（Victor Wembanyama）三分球出手，戈貝爾上前撲防，卻未給予對方足夠落地空間，使得「斑馬」落地時左腳踩到戈貝爾的右腳，經檢視後升級為惡性犯規。

聯盟說明，戈貝爾在此之前已累積5點惡性犯規點數，依照NBA制度，只要達到5點後再被吹判任何等級的惡性犯規，就會自動觸發禁賽處分。這次惡性犯規讓他的點數來到6分，因此被判處1場禁賽，若是5點之後被判二級惡性犯規，點數升至7分，則將面臨2場禁賽。而且根據聯盟規定，單季累積7點後，每多一次惡性犯規，無論嚴重程度，都會自動追加2場禁賽。

33歲的戈貝爾本季場上表現依舊穩定，出賽40場，場均可繳出11分11.4籃板數據，仍是灰狼防守體系的重要支柱。目前灰狼戰績26勝14敗，暫居西區第4名，而且距離第2名的馬刺只有1.5場勝差。