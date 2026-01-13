聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／「要罰錢就來罰」！布朗怒噴裁判不公換百萬罰單
塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）先前和馬刺隊交手後怒噴裁判，今天果然收到罰則，聯盟給了他一張35000美元（約110萬新台幣）罰單。
「綠衫軍」以95：100敗給馬刺後，布朗對團隊全場僅有4罰且自己沒上罰球線十分不滿，賽後有2分鐘的時間都在發洩情緒，其中還夾雜髒話；他表示馬刺是支防守不錯的球隊，「但他們沒好成這樣，我希望有人能把影片找出來，因為每次我們碰強隊都是同樣狀況，裁判好像故意不吹犯規，然後對手一些無關緊要的動作就吹哨。」
這場比賽馬刺罰了20球，團隊13次犯規也比塞爾蒂克少5次。根據統計，「綠衫軍」本季每場平均罰球18.9次是聯盟最少，不過團隊三分球出手數是聯盟第二高，球風導致出現較少的被犯規機會。
不過布朗怒氣仍直指裁判，他強調自己切入後有肢體碰撞，自己不會假摔，靠得是強壯身體和運動能力抗衡，但什麼哨音都沒有，「這種不穩定的哨音太離譜了，要罰款就罰吧。」他還直接點名裁判布萊爾（Curtis Blair），指他整晚的吹判都很「糟糕」。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言