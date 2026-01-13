NBA／本季多次抨擊裁判尺度 布朗怒嗆「想罰我錢就罰」成真

塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）日前在交手馬刺賽後，因為雙方罰球數量懸殊怒轟裁判，更直言「想罰我錢就罰」，最終換來聯盟正式處分。聯盟今天（13日）宣布，布朗因公開批評裁判遭罰款3萬5000美元（約新台幣110萬6374元）。

這筆罰單，某種程度上正是布朗賽後情緒失控時「親口要來的」。事件起因於塞爾蒂克先前在主場不敵馬刺，該役布朗攻下全隊最高的27分、出手28次，卻整場未獲任何罰球機會；反觀馬刺全場站上罰球線20次，塞爾蒂克僅有4次，判決尺度差距成為賽後爭議焦點。

布朗不僅在媒體前猛烈抨擊執法水準，還在社群平台發布帶有不雅字眼的貼文，點名裁判表現失職，他甚至直白表示：「我願意接受該死的罰款，今晚的裁判真的太糟了。」

布朗質疑，裁判尺度前後不一，認為塞爾蒂克只要面對實力較強的對手，類似情況就一再重演，「他們拒絕做出該有的判決，卻在對方那邊狂吹摸毛哨，這真的讓人非常挫折」。他也多次要求外界「把比賽片段調出來看」，強調判決不一致已成常態。

NBA最終依規定對布朗開出罰單，聯盟聲明指出，此次處分理由為「對裁判的公開批評」。值得一提的是，雖然布朗本季已不只一次對於裁判的吹判表達不滿，但這是他今年賽季第一次因為批評裁判被聯盟實際罰款。