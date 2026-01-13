NBA進軍歐洲 向投資人招手…喊出每球隊估值衝10億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在柏林知名地標布蘭登堡門前飄揚的NBA旗幟。彭博資訊
在柏林知名地標布蘭登堡門前飄揚的NBA旗幟。彭博資訊

美國職業籃球聯盟（NBA）正為規劃中的新歐洲籃球聯盟向投資人招手，喊出每隊估值可望上看10億美元。

彭博資訊報導，從15日起，NBA將兩場曼菲斯灰熊隊對上奧蘭多魔術隊的例行賽，分別移師到倫敦與柏林舉行，主席席佛也將出席這兩場賽事；據知情人士透露，在預計明年登場的新聯賽中，倫敦與柏林可望各有一支球隊落腳。

知情人士表示，NBA將在未來數日，把規劃中新聯賽的營運規劃與財務預估資料，提供給投資人；這個新聯盟將包含12支球隊，以及4支取得參賽資格、但不持有聯盟股權的球隊。NBA將持有新聯盟五成股權，國際籃球總會、球隊老闆也將持股。

消息人士說，NBA也會在1月中於倫敦舉行閉門會議，以會晤潛在贊助商、媒體合作夥伴及投資人。既有的NBA球隊老闆也有意入股新聯盟。

儘管籃球在歐洲相對小眾，但新聯盟球隊估值有望飆高，成為歐洲數一數二昂貴的體育資產，僅次於足球球會與F1車隊。

不過，現有的歐洲籃球聯賽可能成為阻礙，該聯賽集結了歐洲最強的20支隊伍，包含皇家馬德里、巴塞隆納等名門，聯盟實力僅次於NBA。

NBA也可能在歐洲遭遇政治阻力，歐洲各國籃協握有龐大權力、政治人物支持球隊可被升級或降級的架構。

