NBA／慘！勇士三分42投僅10中成敗因 柯瑞點出老鷹防守策略

金州勇士隊在今日以111：124慘敗給亞特蘭大老鷹隊，賽季戰績跌至21勝19敗。儘管勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的表現依舊搶眼，拿下31分外帶3記三分彈，但他們比賽中團隊三分命中率過低的問題成為了比賽落敗的主因。在賽後採訪時，柯瑞也向媒體解釋，老鷹採取「全換防」防守策略，是造成勇士外線頻頻當機的主因。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽後採訪時談到了比賽結果，他評論道：「他們打了一場精彩的比賽，而我們沒能給他們製造任何失誤。他們的投籃手感火熱，總共32次助攻，僅7次失誤。當然，我們三分球42投10中，顯然打得並不出色，我們需要提高投籃命中率。但最重要的是，他們打了一場精彩的比賽，配得上他們這場勝利。」

“I think it was all about Atlanta. They just played a great game.”



Steve Kerr on tonight’s loss to the Hawks pic.twitter.com/Rz3fKBYGa7 — 95.7 The Game (@957thegame) 2026年1月12日

正如柯爾所說，勇士隊今天團隊三分球命中率簡直慘不忍睹，全場42投僅10中（命中率約24%），加上除了巴特勒（Jimmy Butler）、梅爾頓（De'Anthony Melton）以及柯瑞，其餘勇士球員得分皆在個位數，使得勇士本場比賽得分火力不足，難以扭轉局勢。

就連柯瑞也在賽後記者會上談到了這場糟糕的投籃表現，他說：「我們球的流動不如往常那麼流暢，而且老鷹的防守和運動能力確實很強，他們喜歡頻繁換防，所以我們很多無球跑動的時機都把握得不太好。有些比賽中，如果球沒有流暢地傳遞過來，你會感覺自己出手總受到許多壓迫，而且很明顯，我們都會把握得不太好。」

勇士隊最近10場比賽戰績為6勝4敗，整體表現可圈可點。然而，考量到他們需要在西區排名中衝高名次，為接下來季後賽的挑戰做準備，因此勇士必須取得一波連勝。勇士目前戰績21勝19敗，排在西區第8。