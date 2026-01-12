快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭球星杜蘭特（右）。 路透社
火箭球星杜蘭特（右）。 路透社

火箭今日在客場交手準備重建的國王，最終竟以98：111吞下3連敗，根據《ESPN》的記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導稱，火箭隊在抵達國王主場金州一號中心之前，先是在舊金山停留了一晚，原因在於他們沒能在沙加緬度預訂到飯店，使得他們必須在比賽當天舟車勞頓，從舊金山趕往國王主場比賽。

本場比賽火箭對上西區倒數第2的國王隊，儘管杜蘭特（Kevin Durant）與森根（Alperen Sengun）分別斬獲23分和19分，但仍不足以扭轉頹勢。國王板凳暴徒蒙克（Malik Monk）在比賽最後關鍵時刻連飆2記三分彈下打出13：2強攻，幫助國王最後13分之差帶走勝利，賞給火箭近期3連敗。

在這場難堪的失利後，火箭戰績為22勝14敗，排名跌至西區第7。值得注意的是，根據史皮爾斯最新報導指出，本場比賽落敗的原因或許可能與球員「過於疲累」有關，他表示，由於火箭隊前一晚在沙加緬度找不到住宿，因此他們選擇在美國時間週六晚上住在舊金山，並在比賽日（美國時間週日）驅車前往國王隊的主場比賽。

旅行疲勞和準備不足可能是火箭隊對陣國王隊表現不佳的原因之一，但這並不能改變他們目前正處在低迷的事實，他們近5場比賽輸掉了4場，在競爭日益激烈的西區列強中苦苦掙扎。好消息是，現在火箭隊終於可以重返休士頓進行比賽，告別安排客場賽事的煩惱。他們將於後天主場迎戰芝加哥公牛隊，開啟連續5場主場比賽的賽程。

NBA／搞什麼？火箭3連敗陷低迷 記者爆料球團賽前還訂錯飯店

