NBA／雷霆馬刺天王山之戰即將開打 SGA放話：我們必須贏球

本賽季，馬刺隊可以說是雷霆衛冕之路上最大的阻礙，從兩隊過去4場比賽交手紀錄來看，馬刺可以說完全佔據上風，甚至可以說他們是雷霆的「剋星」也不為過。至於雷霆與馬刺本季的第四次交手將在後天舉行，雷霆頭號王牌「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在近期受訪表示，他們將在下一戰力拼勝利，挽回過去三度交手都吞敗的尷尬局面。

雷霆在今日124：112輕取熱火，砍下29分、5籃板、8助攻的亞歷山大，在賽後接受採訪時，被問到下場比賽將與馬刺交手的看法時，他說：「我還沒想過這個問題。但既然我們已經來到這裡，我們就必須贏球。」

Shai Gilgeous-Alexander 29 PTS, 5 REB, 8 AST, 1 BLK, 10/19 FG, 2/6 3FG, 63.2% TS vs Heat https://t.co/YWN5gCnvqX pic.twitter.com/ovDfDwvig0 — Basketball Performances (@NBAPerformances) 2026年1月12日

亞歷山大接著強調：「很明顯，馬刺是一支非常優秀的隊伍，他們最近幾次都戰勝了我們。這應該會是一場精彩的比賽，一場勢均力敵的較量。」

儘管雷霆本季戰績仍優於馬刺，且他們是目前全聯盟戰績最出色的隊伍，但是從過去幾場比賽來看，馬刺對亞歷山大和雷霆都展現了絕對的統治力。他們的第一次交手是在去年12月14日的NBA盃四強賽，原被看好奪冠希望濃厚的雷霆，卻爆冷遭到馬刺以111：109淘汰。該場比賽，儘管亞歷山大仍繳出29分、4籃板、5助攻的數據，但無奈其他球員得分熄火，且團隊三分命中率不佳，成為該場比賽最大敗因。

馬刺與雷霆過去三度交手皆吞敗。 美聯社

緊接著在12月23日，馬刺隊在主場先是以130：110的大比分差，再度痛擊雷霆；幾天後的聖誕大戰，馬刺在雷霆主場球迷面前，在首節就打出強勢表現，最終以117：102喜收交手雷霆的3連勝，成功打響「雷霆殺手」的名號。

目前戰績33勝7敗的雷霆，仍排在全聯盟第1，馬刺也同樣不妨多讓，以27勝12敗緊隨其後，排在西區第2。而在雷霆落敗的7場比賽中，有多達3場是栽在馬刺之手，也因此，在即將到來的例行賽第四次交鋒中，亞歷山大誓言將率領全隊上下全力以赴，向他們復仇，他在採訪中最後強調：「我們必須上場去做贏得比賽所必需的事情，如果我們做不到，我們很可能會輸掉比賽。」