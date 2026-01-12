快訊

NBA／柯瑞父子總得分超越「黑曼巴」父子 躍升歷史第2僅次詹皇+布朗尼

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞與父親老柯瑞。 路透社
柯瑞與父親老柯瑞。 路透社

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今日在主場迎戰老鷹，全場狂飆31分的他，雖然最終球隊以111：124輸球。但他在比賽中又達成一項新紀錄。賽後根據統計，柯瑞與老柯瑞（Dell Curry）這對父子合計生涯得分已累積3萬8920分，正式超越傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）、老布萊恩（Joe Bryant）父子檔的3萬8895分，升上歷史第2。

柯瑞這場比賽攻下31分、3籃板、5助攻，射入3記外線。前面在拿下9分後，柯瑞與父親老柯瑞合計生涯得分來到3萬8898分，擠下布萊恩父子所共同寫下的3萬8895分，來到歷史第2位。

目前穩居歷史第一的父子檔是湖人巨星、NBA歷史總得分王「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和兒子「皇子」布朗尼（Bronny James），兩人合計得分為4萬2692分。值得注意的是，這對父子現都還在聯盟打拚，得分紀錄持續堆高當中，柯瑞父子要超越他們，仍有一定難度。

至於排行榜第4名對柯瑞來說同樣相當熟悉，正是由前浪花兄弟、現效力獨行俠的湯普森（Klay Thompson）以及他的父親老湯普森（Mychal Thompson）所保持，他們兩人生涯累積共得2萬9750分。

